El movimiento de De la Espriella recibe registro legal y se convierte en partido político

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Bogotá, 3 ago (EFE).- El movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, creado y liderado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió este lunes la personería jurídica (registro legal) y se convirtió en partido político.

Con seis votos a favor de esta decisión y uno en contra, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde a la personería política del movimiento del presidente electo, que asumirá el cargo el próximo viernes.

Con esta decisión, Defensores de la Patria podrá inscribir candidatos propios para las elecciones regionales en las que serán votados alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en octubre del 2027.

«Esta sí que es una súper noticia: el Consejo Nacional Electoral reconoce la personería jurídica a Defensores de la Patria. Somos formalmente un nuevo partido político en nuestro país», expresó el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en un vídeo publicado en la red social X.

Para Restrepo, esta es una «gran noticia para todos los que van a recuperar este país y lo convertirán en la patria milagro».

«Hoy más que nunca, todos debemos estar firmes por la patria», añadió el vicepresidente electo. EFE

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