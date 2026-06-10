El multimillonario gasto detrás de las elecciones presidenciales colombianas

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Paula Cabaleiro

Bogotá, 10 jun (EFE).- Las campañas presidenciales colombianas gastaron este año más de 23 millones de dólares en la primera vuelta de las elecciones, financiados casi exclusivamente con créditos bancarios y destinados en su mayoría a propaganda electoral, dinero que esperan recuperar mediante la reposición estatal de votos.

A diferencia de otros países donde los partidos reciben financiación pública antes de las elecciones, en Colombia solo después de los comicios el Estado les reembolsa una suma por cada voto obtenido, siempre y cuando superen un umbral de apoyo electoral.

Según la plataforma Cuentas Claras, los 14 candidatos que aparecieron en el tarjetón el pasado 31 de mayo registraron ingresos por 84.186 millones de pesos (unos 23,5 millones de dólares), de los cuales 79.000 millones (unos 22,1 millones de dólares), equivalentes al 93,8 %, provinieron de créditos con entidades financieras.

Del otro lado, las campañas reportaron gastos por 68.487 millones de pesos (unos 19,1 millones de dólares) y de ellos 48.900 millones (unos 13,7 millones de dólares), es decir el 71,4 %, se destinaron a propaganda electoral.

Los aspirantes que ocuparon los tres primeros lugares en la votación —el ultraderechista Abelardo de la Espriella, el izquierdista Iván Cepeda y la derechista Paloma Valencia— acumularon el 92 % de todos los ingresos reportados y el 90 % de los gastos de la contienda.

Funcionamiento de la reposición

El economista de la Universidad de los Andes Óskar Valencia explica a EFE que «la mayoría de las campañas presidenciales se financian con deuda», pues los candidatos cubren sus gastos de publicidad, logística, transporte y funcionamiento, con la expectativa de recuperar parte de esos recursos.

Para estos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó la reposición en 8.613 pesos (2,41 dólares) por voto en primera vuelta, muy superior a los 3.249 pesos de las elecciones de 2022, que equivalía a menos de un dólar de entonces.

Sin embargo, el reembolso depende del número de votos obtenidos, por lo que no está garantizada la recuperación de toda la inversión.

Cada aspirante debía superar el 4 % del total de los 23,9 millones de colombianos que votaron pare tener derecho al reembolso del Estado.

El economista añadió que la existencia misma de la reposición es clave para que los bancos financien las campañas porque sirve de garantía.

«Lo que dejan ellos de colateral en el banco es la reposición de votos», señaló el experto, al explicar que las entidades financieras evalúan las posibilidades electorales de cada candidatura antes de otorgar créditos.

El ‘desplume’ de Paloma Valencia

La campaña de Paloma Valencia fue la que quedó más expuesta a los riesgos financieros del sistema.

Su campaña reportó ingresos por 34.000 millones de pesos (unos 9,5 millones de dólares), obtenidos de créditos bancarios y con particulares, mientras que los gastos ascendieron a más de 33.400 millones (unos 9,3 millones de dólares).

Aunque obtuvo cerca de 1,6 millones de votos y superó el umbral requerido para acceder a la reposición estatal, la suma que recibirá del Estado rondará los 14.000 millones de pesos (unos 3,9 millones de dólares), muy por debajo de lo invertido durante la campaña, por lo que afrontará un déficit superior a los 17.000 millones (unos 4,7 millones de dólares).

Deudas pendientes para la segunda vuelta

La situación contrasta con la de los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 21 de junio y cuyas votaciones les permitirán recuperar una porción significativamente mayor de los recursos invertidos.

De la Espriella, que fue el más votado, informó de créditos por 36.000 millones de pesos (unos 10,1 millones de dólares) y gastos por 31.915 millones (8,9 millones de dólares).

Por su parte, Cepeda, que fue segundo, registró ingresos por 15.000 millones de pesos (unos 4,2 millones de dólares) provenientes de créditos bancarios, y gastos por 21.548 millones (unos seis millones de dólares), por lo que le quedan obligaciones pendientes de pago por 6.553 millones de pesos (unos 1,8 millones de dólares).

Así, detrás de los discursos, las giras y la propaganda electoral, la carrera por la Presidencia de Colombia también depende de una compleja ecuación financiera en la que los votos no solo definen al ganador de las elecciones sino también la capacidad de cada campaña para pagar las deudas acumuladas durante la contienda. EFE

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