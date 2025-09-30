El multimillonario Slim invertirá en nuevos pozos petroleros de la estatal Pemex

afp_tickers

2 minutos

El magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México, invertirá hasta 1.991 millones de dólares en la perforación de una treintena de pozos petroleros pertenecientes a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), informó este lunes su grupo empresarial.

En las últimas dos décadas, Pemex duplicó su deuda y redujo su producción en más de 50%, debido al envejecimiento de sus yacimientos y a la falta de inversión.

En la actualidad, busca revertir el declive con un agresivo apoyo del gobierno, que le inyectó recientemente más de 25.000 millones de dólares para apuntalar sus finanzas y su productividad.

El nuevo contrato contempla que dos subsidiarias del Grupo Carso de Slim brindarán a Pemex «servicios desarrollados y financiados» para la perforación de pozos en el campo Ixachi, localizado en el estado de Veracruz (este) y considerado uno de los más importantes del país, según un comunicado de la empresa privada.

«Considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años», lo cual contribuirá a «un aumento sustancial de producción en el campo de aceite (petróleo crudo) y gas», destacó Grupo Carso.

«De perforarse los 32 pozos, el monto máximo del contrato es la cantidad de USD 1.991 millones de dólares, incluyendo su financiamiento», agrega en el boletín.

El acuerdo establece que Pemex empezará a pagar la perforación de estos pozos hasta enero de 2027, en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado.

«Para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción 12 pozos de este contrato», estimó Grupo Carso.

La empresa advirtió, no obstante, que el monto de la inversión será menor en caso de perforarse menos pozos, pero se mantendrá la fórmula de financiamiento.

«La fuente y mecanismo de pago del contrato será a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación», detalló.

El campo Ixachi cuenta actualmente con una producción diaria de 93.000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, igual a 236.000 barriles diarios de petróleo equivalente.

A la fecha, se han perforado 28 pozos con participación de las subsidiarias de Grupo Carso, según información de la empresa.

Pemex pasó de un pico de producción de 3,4 millones de barriles diarios en 2004 a 1,6 millones de barriles en el segundo trimestre de 2025, mientras que su deuda ronda los 100.000 millones de dólares.

jla/cjc