El Mundial «multiplicará el riesgo» de fraudes digitales en México, según especialistas

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Ciudad de México, 20 may (EFE).- La Copa Mundial de fútbol 2026, uno de los eventos que más acelerarán el tráfico digital y las transacciones, «multiplicará el riesgo» de fraudes digitales en México, su sede inaugural y donde este crimen se ha consolidado como el más común de los delitos cibernéticos, según la empresa tecnológica estadounidense Netscout.

La compañía alertó, en un comunicado, que el ecosistema económico que rodea al Mundial -boletos, viajes, hospitalidad, comercio electrónico y plataformas digitales- genera «condiciones ideales para actividades fraudulentas a gran escala», debido a la combinación de “alta demanda, escasez percibida y decisiones impulsivas”.

Lo anterior en un país que se recibe más de 90.000 reportes anuales relacionados con delitos cibernéticos, de los cuales entre el 60 % y el 70 % corresponden a fraudes digitales asociados a compras en línea, ‘phishing’ y suplantación de identidad, según cifras oficiales de la Guardia Nacional y su Policía Cibernética mexicana.

De acuerdo con Netscout, la infraestructura digital también recibe una presión creciente, pues en el segundo semestre de 2025, se registraron más de ocho millones de ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) a nivel global.

México, en ese mismo periodo, recibió 16.126 ataques DDoS dirigidos principalmente a sectores de telecomunicaciones, infraestructura digital y servicios de contenido en línea, posicionándose entre los países más impactados en la región.

Estas cifras reflejan que, en un entorno de fraude en línea, «la disponibilidad de los servicios digitales dejó de ser un tema técnico para convertirse en un factor crítico de negocio».

“Se estima que un usuario puede abandonar una transacción en menos de 20 segundos si experimenta fallas o lentitud en una plataforma. Esto transforma ataques como los DDoS en herramientas indirectas de fraude: al degradar servicios legítimos -como plataformas de venta de boletos, pagos o streaming- los atacantes abren espacio para desviar la demanda hacia canales fraudulentos”, explicó el documento.

También recalcó que el panorama actual presenta «ataques cada vez más sofisticados, dinámicos y difíciles de anticipar», siendo la inteligencia artificial (IA) una de las herramientas responsables en acelerar esta evolución que automatiza procesos, escala operaciones y optimiza resultados.

Esa velocidad y complejidad, advirtió, ha «reducido drásticamente la capacidad de reacción de las organizaciones» y es que «las amenazas evolucionan en cuestión de segundos, eliminando las ventanas tradicionales de análisis y respuesta».

Netscout señaló como puntos de exposición las plataformas de transmisión en vivo, sistemas de pago digital, aplicaciones de comercio electrónico, infraestructura de transporte y aeropuertos y servicios conectados a la experiencia del fanático.

Y expuso la importancia de detectar patrones asociados a fraude y actividad maliciosa en tiempo real; identificar infraestructuras utilizadas por cibercriminales, como botnets y técnicas de suplantación; mitigar ataques DDoS antes de que afecten servicios críticos y proteger la continuidad operativa en momentos de alta demanda.

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones y concluirá el 19 de julio, fechas en las que millones de usuarios estarán interactuando en plataformas digitales.

Las ciudades de Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste) también recibirán partidos del torneo que México organiza con Estados Unidos y Canadá. EFE

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