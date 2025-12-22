El Mundial 2026 empezará en Argentina y se disputará en cinco continentes
Redacción deportes, 22 dic (EFE).- El Mundial 2026 de la categoría reina de motocross, MXGP, comenzará el 8 de marzo en Bariloche (Argentina) y con la inclusión de la prueba de Johannesburgo (Sudáfrica) en julio se disputará en cinco continentes, según el nuevo calendario hecho público este lunes por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).
El Mundial regresa al país sudafricano por primera vez en 18 años. Por primera vez acogió una prueba del campeonato de 250 c.c. en 1985, en el circuito Corobrik Park, cerca de Johannesburgo; y MXGP retornó tres años consecutivos en Sun City entre 2004 y 2006, donde ganaron leyendas como Stefan Everts, Antonio Cairoli o Mickael Pichon; y la última vez que albergó una prueba fue en 2008 en Nelspruit con victorias de Jonathan Barragán y Tommy Searle.
En esta oportunidad será la duodécima prueba del Mundial, el 5 de julio, dentro de un calendario que empezará en Bariloche el 8 de marzo, entrará en suelo europeo el 22 de dicho mes con el GP de Andalucía en Almonte (Huelva) y tendrá su vigésima y última cita en Darwin (Australia), el 20 de septiembre.
La temporada, que tiene aún pendiente la designación del escenario de la sexta prueba el 26 de abril, se cerrará el 4 de octubre con el Motocross de las Naciones en Ernee (Francia).
Calendario del Mundial de MXGP/MX2 2026
08 marzo Argentina-Bariloche
22 marzo España-Almonte
29 marzo Suiza-Frauenfeld
12 abril Italia-Rio Sardo/Cerdeña
19 abril Italia-Pietramurata
26 abril Pendiente (también Mundial femenino)
24 mayo Francia-Lacapelle Marival (también Mundial femenino)
31 mayo Alemania-Teutschenthal (también Mundial femenino)
07 junio Letonia-Kegums
21 junio Italia-Montevarchi
28 junio Portugal-Águeda
05 julio Sudáfrica-Johannesburgo
19 julio Gran Bretaña-Foxhill (también Mundial femenino)
26 julio R. Checa-Loket
02 agosto Bélgica-Lommel
16 agosto Suecia-Uddevalla
23 agosto Países Bajos-Arnhem (también Mundial femenino)
06 septiembre Turquía-Afyonkarahisar
13 septiembre China-Shanghái
20 septiembre Australia-Darwin
04 octubre Motocross de las Naciones. Ernee (Francia)
EFE
jap/og