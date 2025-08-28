El Mundial de rallys debuta en Paraguay con el duelo entre Evans y Rovanperä

Encarnación (Paraguay), 27 ago (EFE).- El Rally de Paraguay debuta entre este viernes y el domingo en el Campeonato del Mundo de Rallys y lo hace con la décima prueba puntuable y con la pugna protagonista entre el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä, ambos con Toyota y separados por tres puntos cuando faltan cinco pruebas para la conclusión del certamen.

La carrera se disputará sobre tramos de tierra roja en el departamento de Itapúa (sur) con un total de 1.002,59 kilómetros, 333,18 de ellos cronometrados y 669,41 de enlaces. Paraguay se convierte en la trigésima octava nación en albergar un rally del Mundial.

Entre este viernes y el domingo se disputarán en Paraguay un total de 19 pruebas especiales cronometradas, de las que ocho se disputarán el viernes, siete el sábado y cuatro el domingo.

Evans lidera el Mundial de pilotos con 176 puntos, tres más que el bicampeón Rovanperä. El ocho veces campeón francés Sebastián Ogier (Toyota) y campeón en 2019, el estonio Ott Tänak (Hyundai), acumulan 163. El defensor del título, el belga Thierry Neuville (Hyundai), es quinto con 125.

La prueba tiene a Encarnación como su cuartel general y atravesará las localidades de Cambyretá, Nueva Alborada, Carmen del Paraná, San Juan del Paraná, Fram, Artigas, Coronel Bogado, Capitán Miranda, Trinidad, y las Colonias Unidas (Bella Vista, Hohenau y Obligado). EFE

