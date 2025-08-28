The Swiss voice in the world since 1935

El Mundial de rallys debuta en Paraguay con el duelo entre Evans y Rovanperä

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Encarnación (Paraguay), 27 ago (EFE).- El Rally de Paraguay debuta entre este viernes y el domingo en el Campeonato del Mundo de Rallys y lo hace con la décima prueba puntuable y con la pugna protagonista entre el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä, ambos con Toyota y separados por tres puntos cuando faltan cinco pruebas para la conclusión del certamen.

La carrera se disputará sobre tramos de tierra roja en el departamento de Itapúa (sur) con un total de 1.002,59 kilómetros, 333,18 de ellos cronometrados y 669,41 de enlaces. Paraguay se convierte en la trigésima octava nación en albergar un rally del Mundial.

Entre este viernes y el domingo se disputarán en Paraguay un total de 19 pruebas especiales cronometradas, de las que ocho se disputarán el viernes, siete el sábado y cuatro el domingo.

Evans lidera el Mundial de pilotos con 176 puntos, tres más que el bicampeón Rovanperä. El ocho veces campeón francés Sebastián Ogier (Toyota) y campeón en 2019, el estonio Ott Tänak (Hyundai), acumulan 163. El defensor del título, el belga Thierry Neuville (Hyundai), es quinto con 125.

La prueba tiene a Encarnación como su cuartel general y atravesará las localidades de Cambyretá, Nueva Alborada, Carmen del Paraná, San Juan del Paraná, Fram, Artigas, Coronel Bogado, Capitán Miranda, Trinidad, y las Colonias Unidas (Bella Vista, Hohenau y Obligado). EFE

ja-nva/lb/sab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR