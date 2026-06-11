El Mundial desborda el Zócalo de Ciudad de México y toma las calles del Centro Histórico

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Ciudad de México, 11 jun (EFE).- La inauguración del Mundial desbordó este jueves el Zócalo de la Ciudad de México y se extendió por las calles del Centro Histórico, donde aficionados mexicanos y extranjeros avanzaban entre cánticos, trompetas y vallas que limitaban el acceso al FIFA Fan Fest.

Más de 50.000 personas se congregaron en el Zócalo, donde se instalaron pantallas gigantes para ver el arranque de la Copa del Mundo con el encuentro México-Sudáfrica.

“Queríamos conocer personas de todo el mundo y aparte ver a nuestro país ganar”, dijo con ilusión Gerardo Martínez, quien viajó con sus amigos desde Sinaloa (noroeste) para vivir la inauguración en el corazón de la capital.

El ambiente festivo se extendía por todo el primer cuadro del centro de la ciudad, donde se escuchaban cantos como el tradicional ‘Cielito lindo’ , trompetas, y porras.

Entre calles cerradas, vallas y campamentos de maestros que se manifiestan desde hace días, los turistas y locales buscaban la forma de colarse al evento.

La imagen contrastó con el centro capitalino tomado por lonas y campamento de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que este día mudaron su protesta al Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, donde se llevó a cabo el juego de inauguración.

A pocos metros de distancia coincidían viajeros que habían cruzado fronteras para seguir el torneo y capitalinos que simplemente buscaban un espacio desde donde verlo.

Entre los turistas extranjeros, Luis De León viajó desde Guatemala para vivir el ambiente mundialista en las calles mexicanas, aunque tampoco tuvo la posibilidad de comprar un boleto para algún partido.

“Hoy voy a estar en el Fan Fest, luego unos días visitar la ciudad… y ya el domingo viajo a Estados Unidos, allá sí conseguí boletos”, compartió.

Así la emoción por el partido comenzó antes del silbatazo inicial, y en uno de los accesos los manifestantes lograron derribar los cercos.

Junto a otras vallas, Alberto López contó que tras varias horas de intentar entrar, optó con sus amigos por mejor ir a ver el partido en una terraza, como muchos turistas extranjeros.

“Llevamos tres horas aquí, no se puede pasar y es un caos para la gente”, dijo.

Finalmente, gran parte de la multitud logró ingresar al escenario instalado en la principal plaza pública del país, frente al Palacio Nacional, sede del Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que a último momento canceló su presencia en el Fan Fest.

Este espacio fue instalado por las autoridades capitalinas como una alternativa para que aficionados sin boletos pudieran seguir los partidos del Mundial en una pantalla gigante.

Ante el alto costo de las entradas y la privatización de las transmisiones, desde horas antes del juego miles de personas comenzaron a concentrarse en las calles aledañas al Zócalo. EFE

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