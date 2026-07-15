El mundialista Alejandro Zendejas sale con éxito de una operación de rodilla

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México, 15 jul (EFE).- El mundialista estadounidense Alejandro Zendejas, de las Águilas del América del fútbol mexicano, salió este miércoles de manera satisfactoria de una limpieza de rodilla, confirmó su equipo.

«El club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo con su evolución», informó la directiva azulcrema en sus redes sociales.

Zendejas jugó 22 minutos en el Mundial con Estados Unidos, eliminado en los octavos de final, después de lo cual decidió atender sus molestias físicas para solucionarlas y poder rendir de la mejor manera con las Águilas en el torneo Apertura, que empezará mañana.

A los 28 años, Zendejas pasa por un buen momento como profesional y será una de las figuras principales del Ataque del América, uno de los candidatos a disputar el título del Apertura.

Después de ganar tres títulos consecutivos de liga, las Águilas perdieron la final del Clausura 2025 con Toluca, después de lo cual estuvieron ausentes de la fase decisiva del Apertura 2025 y el Clausura 2026.

Para el Apertura, la directiva nombró como entrenador del América al uruguayo Guillermo Almada, quien tratará de poner al equipo de regreso a la final.

Con experiencia en México en el Santos Laguna y el Pachuca, con el que ganó un título de liga y uno de la Concacaf, Almada es un estratega que apuesta por los jóvenes y se espera que en América le de oportunidades a varios novatos, a pesar de contar con una de las plantillas más completas de México.

En la jornada inicial del Apertura, América visitará el próximo sábado al Querétaro, cuadro excluido de la lista de favoritos para disputar el campeonato.EFE

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