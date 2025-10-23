El mundialista Jared Borgetti afirma que correr un maratón es uno de sus pendientes

2 minutos

México, 23 oct (EFE).- El exdelantero Jared Borgetti, autor de uno de los goles de cabeza más bellos de los mundiales de fútbol, afirmó este jueves que a los 52 años uno de sus pendientes es correr un maratón, carrera de 42 kilómetros y 195 metros.

«Ojalá pueda completar un maratón; eso no lo hago todavía y es uno de los retos que hay que cumplir», aseguró a Efe el segundo mayor goleador de la selección mexicana.

Quince años después de retirado, el atacante se mantiene en buena forma física, lo cual es consecuencia de su apego a los entrenamientos, ahora de forma recreativa.

«Corro cinco kilómetros al día, juego fútbol y hago fortalecimiento», explicó Borgetti, quien insinuó que de correr un maratón, podría ser en Torreón, ciudad sede del Santos Laguna, el equipo en el que más brilló.

Borgetti es recordado por sus 46 goles con el Tri, pero también por la elegancia de algunos de ellos, sobre todo el de la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002 que le dio a México un empate 1-1 con Italia.

En un evento para presentar a dos nuevos patrocinadores del fútbol mexicano y de la selección, Borgetti habló de la importancia del trabajo en equipo en el balompié y puso como ejemplo su carrera en el Santos Laguna, con el cual convirtió 205 goles, una gran parte con asistencias del chileno Rodrigo ‘Pony’ Ruiz.

«A veces me llevé aplausos porque metía goles, pero había un complemento; los defensas que defendían, los medios que construían y tenía un chaparrito que me ponía el balón para poder rematar y anotar goles. Yo le decía al ‘Pony’, mándame al balón y me encargo de lo demás», recordó.

El goleador destacó la pasión futbolera en México a menos de ocho meses del Mundial; contó que en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 le tocó ver a muchos mexicanos entregados al fútbol y celebró el entusiasmo en el país por sede en el 2026 del torneo.

«Ya estamos viviendo el Mundial, en la ciudad, en la televisión, en las revistas y en la gente», concluyó. EFE

