El mundialista panameño Rodríguez brilla en triunfo del Juárez, que se clasifica a cuartos

Ciudad Juárez (México), 23 nov (EFE).- El mundialista panameño José Luis Rodríguez convirtió un gol y puso una asistencia para liderar este domingo al Juárez FC en su triunfo 2-1 sobre Pachuca, que le dio al equipo el pase a los cuartos de finales del Apertura mexicano.

El brasileño Madson y Rodríguez anotaron por el Juárez del entrenador uruguayo Martín Varini que dominó la mayor parte del tiempo y jugó 22 minutos con un jugador más. El venezolano Jhonder Cádiz descontó por los Tuzos del estratega argentino Esteban Solari.

Los Bravos salieron a presionar en su estadio, pronto comenzaron a ganar los balones en mitad de la cancha y en el minuto 5 estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de zurda del colombiano Óscar Estupiñán.

El cuadro de casa siguió adelante y en el minuto 15 tomó ventaja, cuando Madson aceptó un balón de Rodríguez y de zurda puso el 1-0.

Pachuca demoró en recuperarse ante un rival que mantuvo el dominio y en el 38 aumentó la ventaja con un golpe de zurda del panameño, al aprovechar un desvío de la defensa.

Cuando el Juárez parecía tener control del duelo, los Tuzos descontaron en el 45+1 con un gol de Cádiz desde fuera del área. Dos minutos más tarde, Alán Bautista piso el área con todo a favor, pero echó el balón fuera y dejó ir la posibilidad del empate.

El Juárez adelantó líneas en la segunda mitad; en el 51 Madson creó peligro, pero el guardameta Carlos Moreno desvió la pelota.

En el 68 el Pachuca se quedó con un hombre menos en la cancha por una polémica una expulsión de Brian García, por juego violento.

El duelo tuvo un cierre accidentado, con faltas, tiempo muerto y una trifulca que le costó la expulsión a Víctor Guzmán, del Pachuca; y Jairo Torres, del Juárez FC.

Juárez enfrentará en la fase de los ocho mejores al líder Toluca, en tanto Tigres UANL jugará con el Tijuana, Cruz Azul con Guadalajara y América con el Monterrey. EFE

