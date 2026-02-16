El mundo árabe condena el plan israelí de despojar a los palestinos de sus tierras en Cisjordania

La Autoridad Palestina, Egipto y Catar denunciaron la noche del domingo las medidas adoptadas por Israel para reforzar su control de Cisjordania, que hacen temer una anexión del territorio palestino ocupado.

Una semana después de aprobar un texto que facilita la compra de tierras por parte de colonos, el gabinete de seguridad israelí autorizó el domingo el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967, según la radio militar israelí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que «condena enérgicamente [esta decisión] y [que] rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como ‘territorio público’ bajo control de la fuerza de ocupación».

La institución consideró que las nuevas medidas son «legalmente inválidas» y que equivalen al «inicio de facto de un proceso de anexión».

Egipto «condena en los términos más enérgicos» estos anuncios que representan «una escalada peligrosa destinada a consolidar el control israelí» en Cisjordania y una violación de los acuerdos internacionales, indicó el gobierno en X.

Igualmente, la diplomacia de Catar denunció en X las medidas que equivalen a «una ampliación de los proyectos [de Israel] para privar al pueblo palestino de sus derechos».

Hace una semana, Israel causó indignación al aprobar una serie de medidas que facilitan la compra de tierras por parte de colonos israelíes, incluida la derogación de una ley que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania.

Las medidas también permiten a las autoridades israelíes administrar ciertos sitios religiosos, incluso cuando están en zonas bajo control de la Autoridad Palestina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí defendió en X la legalidad de las medidas aprobadas el domingo, y aseguró que buscan «poner orden en los procedimientos de registro de propiedad» y «resolver los litigios jurídicos».

