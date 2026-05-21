El mundo construyó más centrales de carbón en 2025, pero consumió menos

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El mundo construyó y puso en marcha más centrales de carbón en 2025 pero consumió menos de ese combustible contaminante, con Estados Unidos como la única gran economía que aumentó sustancialmente la generación, reveló este jueves un análisis.

El carbón es uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta y su eliminación gradual es crucial para controlar el cambio climático.

La mayor asequibilidad y abundancia de las energías renovables significa que la energía solar y eólica ahora pueden cubrir la creciente demanda de electricidad en gran parte del mundo.

Esto contribuyó a que la generación de energía a base de carbón disminuyera a nivel mundial en un 0,6% en 2025 con respecto al año anterior, según un nuevo informe del Global Energy Monitor, que realizó un seguimiento de la generación con ese combustible fósil durante más de una década.

Pero a pesar de esa caída, la capacidad de producción de energía a base de carbón, es decir las centrales que entraron en funcionamiento o fueron puestas en servicio, aumentó un 3,5% el año pasado.

La abrumadora mayoría de esa capacidad (95%) se concentró en China e India, señaló GEM.

La capacidad de carbón de China creció un 6% el año pasado, pero la generación de electricidad a partir del carbón cayó un 1,2%, en parte debido al aumento vertiginoso de la producción de energías renovables.

Lo mismo ocurrió en India, donde la capacidad creció casi un 4%, a pesar de que la generación cayó casi un 3%.

En ambos países, «muchas de las provincias y estados que lideran el desarrollo del carbón son importantes regiones productoras de carbón», señaló Christine Shearer, directora de proyectos del Global Coal Plant Tracker de GEM y autora del informe.

Tienen «fuertes incentivos industriales para seguir construyendo centrales de carbón», declaró a la AFP.

– EEUU aumenta activamente el carbón –

China es el mayor emisor del mundo, mientras que India ocupa el tercer lugar, detrás de Estados Unidos.

Pekín considera que el carbón es una garantía fiable frente al suministro intermitente de energías renovables, especialmente tras los cortes de energía de hace varios años.

India, el país más poblado del mundo, depende en gran medida de ese combustible sólido para satisfacer la creciente demanda de electricidad.

Pero la persistencia del carbón también es el resultado de problemas de infraestructura.

Los combustibles no fósiles ya representan el 50% de la capacidad instalada de India, pero los problemas de infraestructura y de otro tipo hacen que el país siga generando alrededor de tres cuartas partes de su electricidad a partir del carbón.

A nivel mundial, la retirada de la energía a carbón también se desaceleró el año pasado, ya que casi el 70% de las unidades que debían dejar de operar permanecieron en funcionamiento, señaló GEM.

En Europa, esos objetivos no alcanzados se relacionaron principalmente con decisiones tomadas durante la crisis energética de 2022 y 2023 causada por la invasión de Rusia a Ucrania.

En Estados Unidos, sin embargo, los retrasos en el retiro se debieron a un impulso gubernamental a favor del carbón, dijo Shearer.

«La generación a carbón en Estados Unidos aumentó en más de 80 TWh (teravatios-hora) interanual, una cifra tan grande que ningún otro país se le acercó», dijo.

La subida «no fue simplemente una consecuencia del crecimiento (de la demanda), sino que reflejó un entorno político que lo fomentó activamente», añadió.

– «Favoritismo» hacia el carbón –

La crisis energética desencadenada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha llevado a algunos países a volver al carbón, reactivando unidades de carbón inactivas o retrasando su retiro.

En China, la generación de energía a base de ese material también se disparó en la primera parte del año, en parte debido al «rendimiento inferior» de la eólica y nuclear.

«Pero el exceso de oferta y el favoritismo hacia la energía del carbón son un factor importante», añadió Lauri Myllyvirta, cofundador del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, y colaborador del informe.

Aunque las cifras de mayo sugieren que la generación de energía a base de carbón en China podría haber vuelto a caer, «el problema del exceso de capacidad de carbón y el arraigado favoritismo hacia el carbón en la red eléctrica persisten», declaró a la AFP.

En todo el mundo, la generación a base de carbón ha aumentado un 0,3% en lo que va de año, señaló Shearer, mientras que la generación eólica un 10%.

«La energía limpia está absorbiendo la mayor parte de la nueva demanda mundial de electricidad, mientras que el carbón apenas crece», consideró.

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