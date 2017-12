Derechos de autor

Suiza cierra parte de sus búnkeres 07 de diciembre de 2017 - 10:33 El Gobierno suizo anunció el cierre de casi la mitad de las instalaciones de protección civil, principalmente búnkeres, merced a que las preocupaciones en materia de seguridad no son tan ingentes como en el pasado. Kurt Münger de la Oficina Federal de Protección Civil (OFPP) declaró este jueves a la radio pública suiza de expresión alemana que el objetivo es reducir el número de búnkeres, en todo el país, de 2 000 a 1 200. Entre las razones están la falta de personal suficiente para el mantenimiento y operación de tales refugios, así como el actual clima internacional. “La situación de seguridad ya no es la misma que en la época de la Guerra Fría. En ese sentido, la demanda ya no es la misma”, precisó Münger. + La ‘Suiza Subterránea’, otra visión sobre el país alpino Los búnkeres, construidos en el marco de las tensiones de mediados del siglo XX, están ubicados en casi todas las comunas suizas. Hoy en día se utilizan para fines diferentes a los de seguridad, como sedes de hospitales subterráneos, alojamiento temporal de soldados y albergues para solicitantes de asilo. + Solicitantes de asilo instalados en búnkeres En los últimos años, algunos de ellos han sido subastados a millonarias u operadores de TI en busca de sitios amplios y seguras. + Se vende búnker nuclear en desuso + Una montaña suiza, caja fuerte de datos digitales Münger aclaró que solamente se desmantelarán las instalaciones superfluas y no las que se usen con fines civiles. El Gobierno federal contribuirá con las autoridades locales en el financiamiento de los gastos por el desmantelamiento y las posibles conversiones de los refugios en el curso de los próximos 25 años. Es probable que los costos estimados lleguen a varios millones de francos anuales, señaló Münger.