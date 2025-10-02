El mundo multipolar es un hecho consumado, según Putin

Moscú, 2 oct (EFE).- El mundo multipolar es un hecho consumado, declaró este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, al enumerar los beneficios y retos del nuevo orden mundial durante su intervención en el Club de debate Valdái celebrado en la ciudad balneario de Sochi.

«La multipolaridad ya consumada define los márgenes en los que funcionan los estados», aseveró el presidente ruso, al señalar que el tema del nuevo orden multipolar «merece especial atención».

Explicó que la particularidad de este nuevo orden mundial es su apertura, el espacio creativo para la «conducta en materia de política exterior».

«Prácticamente no hay nada predefinido. Todo puede suceder de modos diversos. Mucho depende de la exactitud, la precisión, la coherencia y reflexión de las acciones de cada participante del diálogo internacional», estimó, al señalar que las relaciones multipolares son «muy dinámicas».

«Los cambios suceden rápidamente, a veces inesperadamente, es difícil estar preparados para ellos. Es necesario reaccionar de inmediato», dijo.

En ese contexto señaló que en la actualidad «las particularidades culturales, históricas y civilizacionales de los distintos países juegan un papel mayor que en todos los tiempos anteriores».

«Hay que buscar los puntos de contacto y coincidencia de los intereses. Ya nadie quiere jugar con las reglas creadas por alguien bien lejos, allende los mares», indicó.

«No importa cuán grande sea el potencial acumulado por un país o un grupo de países, todos los poderíos tienen límites», alertó al señalar que a la fuerza siempre le responde la fuerza.

Añadió que «paradójicamente, la multipolaridad fue una consecuencia directa de los intentos de establecer y mantener la hegemonía global, una respuesta del sistema internacional y la propia historia a la aspiración insistente de ordenar a todos en una sola jerarquía encabezada por Occidente».

Putin se negó a formular recetas o instrucciones para la construcción de nuevo orden al señalar que «todas las instrucciones, todos los consejos, solo se dan para que luego no sean seguidos».

«Me permitiré expresar mi opinión respecto a lo que pasa en ele mundo, en qué radica y cuál es el papel de nuestro país, cómo vemos las perspectivas de desarrollo», dijo.

Recalcó que «vivimos en un tiempo en que todo cambia, y cambia rápido. Yo diría, cambia radicalmente».

«Nadie de nosotros puede, naturalmente, prever el futuro en su totalidad, pero esto no nos libera de la responsabilidad de estar listos para todo lo que puede pasar. En la práctica, como lo muestran los últimos sucesos, hay que estar listos para todo», indicó, al señalar que «las apuestas son extremadamente altas».EFE

