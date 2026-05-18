El mundo necesita a la BBC ante un entorno complejo, dice su nuevo director general

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Londres, 18 may (EFE).- El nuevo director general de la BBC, Matt Brittin, dijo este lunes al llegar a la emisora para asumir su cargo que el mundo necesita a la cadena pública británica «más que nunca» ante un entorno global «complejo» e «incierto».

Brittin, expresidente de las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, llega a la BBC tras ser nombrado el pasado marzo en sustitución de Tim Davie, quien anunció su dimisión en noviembre de 2025 a raíz de una polémica por un documental cuya edición daba a entender que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había incitado los disturbios en el Capitolio en 2021.

En unas breves declaraciones a los periodistas que le esperaban, Brittin dijo sentirse «honrado» y «conmovido» por asumir la dirección de la corporación y defendió la labor que hace la emisora como servicio público, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo.

«Soy muy consciente de lo complejo, incierto y cambiante que es el mundo, y creo que al observar los 100 años de historia de la BBC, cómo sirve a su audiencia, cómo se ha adaptado con rapidez y ha resurgido en tiempos de crisis, también creo que hoy el mundo necesita a la BBC más que nunca, aquí en el Reino Unido y en todo el mundo, hoy y en el futuro», afirmó.

Un pequeño grupo de manifestantes con pancartas con el logotipo del Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ, por sus siglas en inglés) esperaba su llegada frente al edificio de la cadena con carteles alusivos a los recortes previstos en la emisora.

Licenciado por la Universidad de Cambridge y con un máster por la London Business School, Brittin trabajó en el grupo editorial Trinity Mirror antes de entrar en 2007 en Google.

En enero de 2026 Brittin, de 57 años, fue distinguido con la Orden del Imperio Británico (CBE) por sus servicios a la tecnología y las competencias digitales.

Brittin asume el puesto en un momento clave para la radiotelevisión pública británica, que afronta una demanda multimillonaria presentada por Trump por la polémica sobre el documental, así como los previstos recortes de empleos.

El pasado abril, la BBC anunció que reducirá en torno a un 10 % de su plantilla de unos 21.500 trabajadores en un periodo de tres años para reducir costes, aunque por el momento se desconocen los detalles de las unidades o secciones donde recaerán los recortes.

El anuncio de la supresión de empleos se conoció cuando la BBC está inmersa en una negociación con el Gobierno para revisar sus estatutos, que caducan en 2027, y su método de financiación, que actualmente consiste en un canon de 180 libras anuales (207 euros) que pagan los hogares británicos que cuentan con un televisor.

Como otros medios de comunicación, la BBC afronta la competencia de plataformas de contenidos digitales, así como a la presión de empresarios y políticos británicos. EFE

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