The Swiss voice in the world since 1935

El mural de Banksy ante el Tribunal Superior de Londres, denunciado como daño criminal

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 9 sep (EFE).- El mural del artista callejero Banksy que el lunes apareció en una pared del edificio del Tribunal Superior de Londres fue denunciado a las fuerzas del orden como daño criminal, informó este martes la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

La pintura, que ya ha sido cubierta con dos barreras metálicas, representa a un juez, con peluca y toga, sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre.

El mural, que se hizo viral en redes sociales, apareció en una de las paredes exteriores del edificio Queen’s Building, que forma parte del complejo del Tribunal Superior en la capital británica.

«El lunes 8 de septiembre, los agentes recibieron un informe de daños criminales en el lateral del Tribunal Superior de Justicia. Las investigaciones continúan», indicó la Met en un comunicado remitido a EFE.

Fuentes del tribunal indicaron que están legalmente obligados a preservar el carácter del edificio debido a su antigüedad.

Banksy confirmó ser responsable de la obra en una publicación en su cuenta de Instagram, donde muestra el grafiti.

Algunos medios han interpretado la obra como un comentario sobre el arresto de cientos de personas por apoyar al grupo Acción Palestina, proscrito en el Reino Unido, durante las manifestaciones de apoyo a esa organización que han tenido lugar en las últimas semanas en Londres.

El artista, cuya identidad es un misterio, es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en distintos lugares del mundo. EFE

vg/cg

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR