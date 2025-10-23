El Museo Británico recauda 3 millones de euros en el primer baile benéfico de su historia

Londres, 23 oct (EFE).- El Museo Británico de Londres recaudó 2,5 millones de libras (2,88 millones de euros) en el primer baile benéfico en sus más de dos siglos de historia, en el que se dio cita la alta sociedad británica en un momento en que la institución se encuentra necesitada de fondos.

Esta recaudación de la gala celebrada el pasado sábado supone «un hito en la historia del museo, que asegura una financiación vital para sus colaboraciones internacionales», sostuvo la institución este jueves en un comunicado.

El Museo Británico anunció además durante la velada una contribución de 10,3 millones de libras (11,85 millones de euros) procedente de la Fundación Garfield Weston, que se encarga de la renovación de los pabellones de bienvenida de visitantes norte y sur.

Entre los invitados al evento, unos 900 en total, se encontraron el rockero Mick Jagger, el artista Grayson Perry o la modelo Naomi Campbell, así como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, la modelo Kitty Spencer y la actriz Yasmin Finney, entre otros.

La temática de la noche estuvo inspirada en la aclamada exposición ‘India Antigua: Tradiciones Vivas’, cultura que también puso la nota de sabor durante la cena, servida en envases tradicionales de ‘tiffin’ pintados a mano, y que tuvo lugar en las distintas salas de la planta baja del museo.

En la subasta silenciosa se ofrecieron lotes como un retrato de la mascota de la reconocida artista británica y fideicomisaria de la institución, Tracey Emin, así como visitas guiadas tras las bambalinas a los laboratorios de investigación científica y a las colecciones griega y romana con la conocida profesora y autgra Mary Beard.

Los ingresos del baile se destinarán directamente a las alianzas internacionales del museo, que incluyen proyectos y colaboraciones con instituciones desde Ghana hasta Armenia, Irak o India, anunció en su nota. EFE

