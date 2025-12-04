El Museo de Pérgamo de Berlín presenta sus renovaciones previa apertura parcial en 2027

4 minutos

Andrea Gallego Rodríguez

Berlín, 4 dic (EFE).- El Museo de Pérgamo de Berlín ha presentado este jueves las renovaciones que está realizando en parte de sus instalaciones y obras, entre las que se encuentran el Altar de Pérgamo y una cúpula de la Alhambra de Granada, en la primera fase de la remodelación, previa apertura parcial en la primavera de 2027.

Las obras de la primera fase concluirán a finales de año, poniendo fin a una restauración que incluye el ala norte y el edificio central, incluido el Altar de Pérgamo -una de las mayores atracciones del museo-, y un nuevo pabellón de entrada.

Como parte de la segunda fase, se construirá una cuarta ala, que ofrecerá a los visitantes un recorrido más completo.

La apertura total del museo no llegará hasta 2037, tras unas obras con un coste de unos 1.200 millones de euros, a cargo del Gobierno Federal alemán como único patrocinador.

«Hito de restauración»

Tras hablar de un «hito de restauración», el ministro de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, aseguró que la espera merecerá la pena: «El Museo de Pérgamo brillará con una luz completamente nueva y podrá mostrar sus tesoros culturales de forma aún más eficaz en el futuro», afirmó.

Las instalaciones cerraron sus puertas al público el 23 de octubre de 2023 -aunque las obras llevan en marcha más de dos décadas- para la primera gran renovación del edificio tras la Segunda Guerra Mundial, así como su adaptación a un entorno museístico contemporáneo y de alto tráfico como es la Isla de los Museos de Berlín.

El objetivo es preservar el museo para generaciones futuras, por lo que hubo que renovar y mejorar tanto los cimientos y las estructuras de soporte como la cubierta, la fachada, la ventilación y las ventanas.

Este museo, que tiene sus orígenes en 1930, se compone de tres instituciones: la Colección de Antigüedades Clásicas, Museo del Oriente Próximo Antiguo y el Museo del Arte Islámico.

Este último, por ejemplo, ha sido reubicado y «reinventado» con 24 salas nuevas y el triple de objetos, algunos nunca antes expuestos, y «espectaculares préstamos internacionales, incluidas algunas sorpresas reservadas para 2027», según el director del Museo de Arte Islámico, Stefan Weber.

El Altar de Pérgamo, una de las piezas centrales

El Altar de Pérgamo, que da nombre al museo en el que se encuentra, se restauró in situ en paralelo a la renovación general, ya que está permanentemente unido al edificio, mientras que otras esculturas, frisos y mosaicos se retiraron para su rehabilitación.

«El revestimiento se ha realizado según la artesanía tradicional, exactamente como en los años 20 y con los materiales correspondientes. Hoy casi nadie sabe hacerlo; no es nada sencillo», aseguró uno de los curadores sobre la pieza monumental.

El altar todavía tiene colocado el andamio central, al igual que en otras salas en las que había material de construcción y suelos cubiertos con tablones de madera. Además, se podían observar las esculturas y los frisos, en algunos casos, envueltos y con bridas.

Se trata de un imponente monumento de la época helenística, construido originalmente en la acrópolis de Pérgamo, en la que se representa la batalla entre los gigantes y los dioses olímpicos.

Una cúpula de la Alhambra en tierras berlinesas

Una de las piezas más destacadas del Museo del Arte Islámico es una cúpula del palacio de la Alhambra que, al igual que otras piezas, ha sido sometida a un proceso de renovación y ya se encuentra instalada en su zona especialmente designada, inspirada en la Torre de las Damas, donde originalmente se encontraba.

Este área se convertirá en «un espacio atmosférico» en todos los sentidos, ya que contará con una estación olfativa con tres perfumes distintos (mirto, naranja amarga y jazmín) y una instalación sonora con poemas de la Alhambra.

La cúpula, de madera y con restos de policromía, fue desmontada a finales del siglo XIX del complejo español por un banquero alemán propietario de la Torre de las Damas.

Aunque cedió casi todas sus pertenencias al Estado español, se quedó con la cúpula, que se trasladó a Berlín, donde fue instalada en su vivienda privada hasta que, más tarde, pasó a su actual ubicación en el Museo de Pérgamo.

En el palacio granadino se encuentra una réplica y, desde el museo destacan la buena relación que tienen con España, incluido un intenso intercambio con los restauradores de la Alhambra durante el proceso de investigación para su renovación. EFE

agr/cph/ajs

(foto) (vídeo)