El Museo del Prado recibe en depósito una obra de la Virgen de Guadalupe

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 1 oct (EFE).- El Museo Nacional del Prado ha incorporado a su colección, en calidad de depósito temporal por un año, una de las piezas más destacadas de la reciente exposición sobre la Virgen de Guadalupe, informó este miércoles la pinacoteca en un comunicado.

Se trata de una espectacular pintura de gran formato, elaborada con la técnica del enconchado (con incrustaciones de nácar), que representa a la Virgen y que procede del antiguo convento de la Preciosísima Sangre de las monjas capuchinas en Castellón de la Plana (España).

Esta obra, «de gran valor histórico y devocional», según el Prado, se exhibirá en la sala 18 del edificio Villanueva y supone la incorporación de «una iconografía fundamental en el contexto artístico de su época».

El cuadro formó parte de la exposición ‘Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España’, que reunió unas 70 imágenes de la Virgen ‘Guadalupana’ llegadas de museos de España y México y que demostraba el intenso vínculo entre el virreinato y la metrópoli a lo largo de los siglos.

Una muestra que estuvo abierta del 10 de junio al 14 de septiembre y que incluía obras de destacados pintores novohispanos como José Juárez, Juan Correa, Manuel de Arellano y Miguel Cabrera junto a Velázquez o Zurbarán. EFE

agf/rf

(foto)

