El Museo Franz Mayer celebra 40 años con la pasión por el fútbol y la exploración de la IA

Ciudad de México, 26 ene (EFE).- El mexicano Museo Franz Mayer celebrará este 2026 sus 40 años con una programación para contagiarse con la fiebre del fútbol envuelta por la emoción del Mundial en México, así como 14 exposiciones más, una de ellas dedicada a la exploración de la Inteligencia Artificial (IA).

“(Franz Mayer) pensaba en un museo a futuro, no en uno congelado en el tiempo, porque pensemos que él murió en 1975”, afirmó a EFE la directora de este recinto museístico, Giovana Jaspersen, sobre el fundador alemán de este espacio que cumple cuatro décadas.

Por ello, explica que la labor en estos años ha sido “volver a la voz” del coleccionista y entender cómo llevar su archivo a “nuestro propio tiempo”, como lo presume la programación que se mostrará este año.

En conferencia de prensa, Jaspersen y el narrador de fútbol, Andrés Vaca, apuntaron que la exposición ‘Fútbol: Diseñando una Pasión’ se inaugurará en los últimos días de marzo como un “propedéutico” al Mundial, que se inaugurará en México el próximo 11 de junio.

“Es un ejercicio de revisión de quién diseñó el estadio, el boleto, el cartel, quiénes son las personas que están detrás la manufactura de un balón”, detalló la directiva sobre esta exhibición que propondrá un recorrido por las once justas mundialistas celebradas en América.

En cuanto a esta exposición curada por Kevin Moore, Vaca subrayó que en sus salas habrá artículos -prendas, balones, calzado- que utilizaron “leyendas” de este deporte como Diego Armando Maradona, Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, Lionel Messi o Hugo Sánchez.

“Viajar a través de las distintas Copas del Mundo en Latinoamérica creo que será una experiencia espectacular”, sentenció.

Jaspersen destacó también que con esta muestra futbolística se visibilizará la historia de “las grandes protagonistas” de la Copa Mundial femenina “no oficial” de 1971.

“Fue el primer evento masivo de deporte femenil que se tuvo en el mundo”, subrayó tras enfatizar que se contará con la indumentaria, la papelería y más de aquel hito del deporte.

Los presentadores aseguraron que ‘IA: más allá de lo humano’ será una de las exposiciones más esperadas, ya que esta instalación inmersiva e interactiva, proveniente del Barbican Centre de Londres, es una oportunidad para el público de “cambiar su perspectiva” sobre las nuevas inteligencias.

“Revisar la historia de estas inteligencias nos permite hacer inferencias y defensas del sector cultural y creativo, qué cosas puede hacer una máquina y qué no”, reflexionó la directora.

Otra de las muestras más deseadas por el público es la del World Press Photo, que este año promete una presentación especial debido a los 70 años de este certamen que acoge las mejores fotografías de fotoperiodismo y que en México ha sido expuesto en este museo desde hace más de dos décadas.

Para 2026, se suman otras exposiciones dedicadas a la cerámica y el objeto, como ‘Animales y seres fantásticos’ y ‘Mockups before fuckups’, así como al diseño.

Algunas de ellas son ‘Biodiseño MX. Territorios vivos’, que impulsa una línea de trabajo sostenible a cargo de la artista mexicana Taina Campos, o ‘Diseña México’, la cual alberga el Premio Nacional de Diseño.

También se expondrá la ya tradicional Bienal Internacional del Cartel en México y obras realizadas por el artista turco Ali Kazma basadas en los procesos creativos de la escritura mediante la metáfora de la pintura de paisajes.

Desde su fundación en 1985, el Museo Franz Mayer ha aumentado cada año su acervo y número de visitantes, además, con el objetivo de mantener “vivo” este espacio -de más de 10.000 piezas-, su mayor audiencia ha pasado de personas de 60 años a la de 20 y 30.

“Queríamos que los jóvenes fueran el grupo más grande, porque eso nos permite que estemos hablando de futuro”, concluyó Jaspersen. EFE

