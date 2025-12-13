El Museo Nacional Libio reabre sus puertas al público por primera vez desde 2011

3 minutos

Leila Zaimi

Argel, 13 dic (EFE).- El Museo Nacional de Libia, en Trípoli, abrió este sábado sus puertas rehabilitadas por primera vez desde 2011, para mostrar la prehistoria e historia del país magrebí como «la casa de las civilizaciones» en el Mediterráneo, declaró a EFE Mohamed Faraj, director de Antigüedades y Museos en Libia.

Durante estos 14 años de cierre – desde la caída de la dictadura de Muamar Gadafi – «las piezas históricas tanto en este museo como en otros sitios arqueológicos fueron conservadas, incluso en lugares secretos,» para evitar su pérdida o destrucción.

«La reapertura del museo, construido en 1982 e inaugurado en 1988, no es un evento secundario, sino fundamental para los libios. El Museo cuenta la historia de Libia desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad, pasando por varias eras históricas. Es un éxito sin precedente que da una buena imagen del país al exterior», añadió Faraj.

El Museo, compuesto de cuatro plantas y con hasta cincuenta salas en una superficie de casi 10.000 metros cuadrados, expone miles de reliquias que cuentan la historia de Libia desde la era prehistórica hasta la actualidad, pasando por los periodos romano, bizantino, islámico, otomano, italiano, la monarquía libia y hasta los 42 años de la gobernanza de Muamar Gadafi (1969-2011), detalló la misma fuente.

Reformado a iniciativa del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) desde 2023, introduce la realidad virtual en la visita para mostrar la geografía, antropología de tribus libias y africanas, entre otras.

«El Museo representa la memoria y la identidad de Libia y un lugar para recuperar la historia de la nación y exponerla al mundo», declaró el primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba, en la inauguración de esta institución cultural.

Para el joven Waleed al Taleb, fotógrafo del museo, los libios no tienen mucho conocimiento de la historia de su país ni de sus civilizaciones, y piensa que este museo es «un libro abierto y concreto» que cuenta la historia y expone sus eventos.

La ceremonia de reapertura del Museo se celebró el viernes con la participación de casi 700 invitados, entre ellos figuras destacadas del mundo cultural y diplomático europeo y árabe, y alrededor de 5.000 espectadores libios.

Para el analista político libio Ahmed Abdellah Jalifa, la reinauguración del museo es un «gran paso» que «conecta el pasado con el presente» y restablece «confianza» para que las generaciones se den cuenta en su rica historia y estén «orgullosos».

El GUN de Dbeiba -Gobierno reconocido por la comunidad internacional con sede en Trípoli- consiguió recuperar «23 artefactos» principalmente de Estados Unidos, según confirmó una fuente gubernamental a EFE.

Libia y EE.UU. firmaron un memorando que incluye una estrategia de trabajo de 2024-2027, para proteger el patrimonio libio, según informó la dirección del museo en enero de 2025. EFE

lz/lfp/vh