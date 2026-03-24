El número de canadienses que viajaron a EE.UU. en enero cayó de nuevo y se redujo un 22 %

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Toronto (Canadá), 24 mar (EFE).- El número de canadienses que viajaron a Estados Unidos en enero de este año cayó un 22 % interanual, según cifras dadas a conocer por el organismo público Estadísticas Canadá (EC), que resaltan el efecto de las políticas de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

EC destacó que es el decimotercero mes consecutivo de reducción de las visitas de canadienses a EE.UU. El número de canadienses que viajaron por automóvil disminuyó un 26,3 % mientras que el de los que lo hicieron en avión se redujo un 12,8 %.

Los datos del primer mes de 2026 también señalan que, en comparación, el número de estadounidenses que se desplazaron a Canadá solo se redujo un 0,3 %.

La reducción de los viajes de canadienses al país vecino se produce en el contexto de las amenazas de anexión a Canadá por parte de Donald Trump, así como de su decisión de imponer aranceles a las importaciones canadienses. Las autoridades estadounidenses también han endurecido sus controles en los puestos fronterizos.

Al mismo tiempo, el número de canadienses que viajaron al extranjero se incrementó un 10,6 % interanual.

EC también destacó que, por primera vez desde que se recopilan estadísticas, el número de viajes de regreso en automóvil desde EE.UU. (1,3 millones) fue inferior al número de viajes de regreso a Canadá desde cualquier otra nación (1,5 millones) que no fuera el país vecino y sin importar el medio de transporte.

Canadá también sufrió un descenso del 2,1 % en el número de viajes de extranjeros al país norteamericano. La mayor caída fue la que corresponde a extranjeros procedentes de Asia, con una reducción del 18,6 %.

México fue el primer país de origen de viajeros extranjeros en Canadá, seguido del Reino Unido y Francia. Estos tres países representan el 28,2 % de todos los desplazamientos de extranjeros a Canadá en enero. EFE

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