El número de contagios de VIH en Rusia se reduce a la mitad en la última década

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Moscú, 29 abr (EFE).- El número de nuevos casos diagnosticados de VIH en Rusia se ha reducido a la mitad en los últimos diez años, alcanzando su mínimo histórico, según informó este miércoles el servicio de prensa del Ministerio de Sanidad ruso.

«Durante la implementación de la estrategia estatal para frenar los contagios de VIH no solo se logró controlar el proceso epidémico, sino cambiar su dinámica. Desde 2016 el indicador de contagios de VIH en Rusia se redujo a la mitad, alcanzando su mínimo histórico», indicó la cartera en un comunicado citado por TASS.

Según Sanidad, en 2025 se detectaron cerca de 43.000 nuevos contagios, casi un 11 % menos que en 2024.

Además, señaló que se amplía el alcance de las terapias antirretrovirales, que alcanzó a fines de 2025 el nivel del 91,8 %, por encima del objetivo establecido del 90 %.

En total, alrededor del 40 % de los ciudadanos rusos se han efectuado análisis para detectar el VIH en 2025.

«Este resultado permite al país mantener posiciones de liderazgo en el sistema mundial de salud, garantizado una atención médica oportuna a las personas infectadas», sostuvo Sanidad.

Añadió que en Rusia funciona desde hace seis años un registro especial federal de personas infectadas con VIH, que no permite la duplicación de los pacientes.

Según Rospotrebnadzor, la agencia sanitaria rusa, desde la detección del primer paciente de SIDA en 1987 hasta el 31 de diciembre de 2023, un total de 1,69 millones de rusos se contagiaron de VIH, de los cuales murieron algo más de 495.000, el 29,3 %. EFE

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