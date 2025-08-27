The Swiss voice in the world since 1935

El número de empleos formales generados por Brasil cae un 32 % en julio

Río de Janeiro, 27 ago (EFE).- Brasil creó 129.775 empleos formales en julio, un 32 % menos que los reportados en el mismo mes del año pasado, informó este miércoles el Ministerio del Trabajo.

La caída también se registró en la comparación con junio (-20 %) y en el acumulado de los siete primeros meses del año, con un retroceso del 10 % en el interanual, hasta las 1.347.807 plazas.

El sector servicios, responsable de cerca del 70 % del producto interno bruto (PIB) de Brasil, generó la mayor cantidad de puestos formales de trabajo en lo corrido del año hasta julio, con 1.334.807 nuevos empleos.

Le siguieron la industria, con 253.422 plazas creadas, y la construcción, con 177.341, según los datos de la cartera.

No obstante, según las cifras del Gobierno, el 38 % de los brasileños trabaja en la economía informal.

La economía brasileña creció un 3,4 % en 2024 y, según el Banco Central, se espera que se desacelere este año hasta un 2,1 %, lo que se puede reflejar negativamente en la futura generación de empleo. EFE

