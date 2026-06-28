El número de españoles muertos en los terremotos de Venezuela se eleva a nueve

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Madrid, 28 jun (EFE).- El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela asciende a nueve, mientras que 131 siguen desaparecidos, según fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores.

El Gobierno venezolano ha contabilizado hasta el momento 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas tras los seísmos.

Venezuela continúa viviendo horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles.

El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presentes en Venezuela pudieron rescatar con vida el sábado a dos personas atrapadas bajo los escombros, según informó el Ministerio de Defensa.

Uno de los rescatados había permanecido casi 72 horas atrapado en un edificio destruido por los terremotos en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital

Esa es la zona en la que los 59 efectivos de la UME desplazados a Venezuela participan en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

Estos rescates se suman a otros tres -una persona mayor y sus dos nietos- efectuados por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) entre los escombros de otro edificio derrumbado, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Madrid. EFE

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