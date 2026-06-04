El número de grandes fortunas en América Latina crece un 0,3 % en 2025

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Madrid, 4 jun (EFE).- El número de grandes fortunas en América Latina aumentó el pasado año un 0,3 %, un crecimiento inferior al de otras regiones del mundo debido a la incertidumbre comercial, según recoge el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 publicado este jueves por la consultora Capgemini.

El informe considera grandes patrimonios a las personas con activos invertibles de al menos un millón de dólares, excluyendo su residencia principal, objetos de colección, bienes de consumo y bienes duraderos.

El estudio indica que en Latinoamérica la incertidumbre comercial continuó limitando la expansión, pese a una modesta recuperación de la inversión.

Entre otros países, México destacó con un aumento del 5,4 % del patrimonio y del 1,8 % del número de millonarios.

Más ricos en el mundo

La riqueza mundial de los grandes patrimonios aumentó un 8,7 % en 2025, el mayor avance desde 2018, hasta alcanzar un récord de 98,3 billones de dólares, en tanto que la población mundial de millonarios creció en casi dos millones, hasta 25,3 millones de personas.

El sólido comportamiento de los mercados bursátiles y la moderación de la inflación impulsaron la creación de riqueza entre los grandes patrimonios en 2025.

Por segmentos de riqueza, los multimillonarios, aquellos con patrimonios por encima de los 30 millones de dólares, captaron la mayor parte de las ganancias, favorecidos por una mayor exposición a una gama más amplia de activos públicos y a determinadas clases de activos privados de alto rendimiento.

En 2025, la población mundial de ‘ultrarricos’ se situó en aproximadamente 250.000 personas, un 9,4 % más, el segmento de mayor crecimiento por segundo año consecutivo, y la riqueza global de este grupo creció un 9,7 %.

EE.UU., a la cabeza en millonarios

Por regiones, Asia-Pacífico registró el mayor crecimiento de la riqueza, con un 10,5 %, gracias al impulso de la demanda de semiconductores en los mercados bursátiles asiáticos.

En Norteamérica, las grandes fortunas crecieron un 9,1 %, liderada por Estados Unidos, que sumó 736.000 nuevos millonarios, más que cualquier otro país del mundo, hasta los 8,7 millones.

En Europa, el número de ricos aumentó un 6,5 % en 2025. Luxemburgo se posicionó como uno de los mercados con mayor crecimiento, con un aumento del 13,5 %; en Alemania se incrementó el 11,1 %, mientras que en Francia y Reino Unido lo hizo un 2,7 % y un 2,6 %, respectivamente.

En África también creció la población rica, un 4,1 %, un dinamismo que estuvo impulsado por el alza de los precios de los metales preciosos, con Marruecos como el mercado de mayor crecimiento, con un 16,8 %.

En Oriente Medio, sin embargo, el número de grandes fortunas se redujo un 1,4 %, por la caída de los precios del petróleo y los conflictos regionales, junto con la tensión del mercado laboral, que debilitaron la actividad de varias economías del golfo Pérsico. EFE

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