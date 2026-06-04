El número de millonarios en el mundo creció un 7,9 % en 2025, su patrimonio un 8,7 %

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París, 4 jun (EFE).- El número de millonarios en dólares en el mundo aumentó un 7,9 % el pasado año, hasta 25,3 millones, mientras que su patrimonio creció todavía más, un 8,7 %, gracias en particular al buen comportamiento de los mercados de acciones, y en especial al sector de la inteligencia artificial.

La consultora CapGemini publica este jueves un informe en el que indica que ese patrimonio alcanzó un récord de 98.300 millones de euros en 2025, y que el incremento fue el mayor en un año desde 2018.

Fueron los ultrarricos (los que tienen más de 30 millones de dólares) los que más vieron incrementado su patrimonio, con un alza del 9,4 %. Su número creció un 9,4 % y eran unos 250.000. El patrimonio del 1 % más ricos representó el 34,8 % del total de los millonarios.

Por áreas geográficas, el mayor aumento de ricos en términos relativos se registró en la región Asia-Pacífico, del 9,4 %, mientras la expansión de su patrimonio fue del 10,5 %. Los países con más nuevos millonarios allí en 2025 fueron Japón (436.000) y China (154.000). EFE

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