El número de muertos en el Líbano roza los 2.700 desde el inicio de la ofensiva israelí

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El Cairo, 4 may (EFE).- El número de muertos por ataques israelíes en el Líbano ascendió este lunes a 2.696 fallecidos desde que empezó la ofensiva el 2 de marzo, sumando 17 muertos más que los registrados ayer domingo, según fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, emitió un comunicado anunciando que la cifra total de fallecidos por la agresión israelí desde el 2 de marzo hasta el 4 de mayo es de «2.696 mártires y 8.264 heridos».

Se registraron 32 heridos más que ayer, según el comunicado reproducido por la Agencia Oficial de Noticias libanesa (ANN).

También en la infografía que acompaña la nota se apunta que 103 profesionales sanitarios han perecido durante esta ofensiva israelí.

Pese al alto el fuego en vigor, Israel ha intensificado en los últimos días sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, aumentando el número de fallecidos y los desplazamientos forzosos.

En respuesta, el grupo chií libanés Hizbulá ha seguido atacando a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

Este mismo lunes, Hizbulá volvió a atacar un puesto de mando recientemente establecido del «Ejército enemigo israelí en la ciudad de Al Bayada (en el distrito de Tiro) con bombas lanzadas desde el aire, alcanzando con precisión sus objetivos», confirmó en un comunicado.

El 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

El proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y el Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos.

La presión también viene desde Hizbulá, cuyo líder, Naim Qassem, rechazó este lunes las negociaciones directas con Israel y las tildó de «una concesión gratuita sin frutos» y un servicio al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE

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