El número de ricos y su fortuna alcanzó un nuevo récord en 2025, según un estudio

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El número de millonarios en el mundo y su fortuna continuaron aumentando en 2025 hasta nuevos récords, gracias al buen rendimiento bursátil y un repliegue de la inflación, según un estudio publicado el jueves por el gabinete Capgemini.

Esta firma de consultoría define a los ricos como aquellos que tienen más de un millón de dólares disponibles para invertir. Esto excluye, principalmente, el valor de su residencia principal.

Su número aumentó un 7,9% hasta 25,3 millones de personas el año pasado, casi 2 millones más que en 2024, calculó Capgemini en su estudio internacional titulado «World Wealth Report».

Su patrimonio total creció un 8,7%, hasta 98,3 billones de dólares, una cifra récord y el mayor incremento anual observado desde 2018.

«Los mercados de renta variable, impulsados por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, han constituido el motor principal de la creación de riqueza de las personas adineradas en cinco de las seis grandes regiones» geográficas examinadas, indicó Capgemini.

Y «la riqueza de las personas adineradas sigue estando muy concentrada: el 1% de ellas posee el 34,8% de esta riqueza», agregó.

El mayor aumento del número de millonarios (9,4%) se observa en Asia-Pacífico, impulsado por los semiconductores, con Japón y China a la cabeza.

En Norteamérica, su número aumentó un 9,1% gracias a Estados Unidos, donde se registraron más de 736.000 nuevos millonarios, para una cifra total de 8,7 millones en el país.

La cifra también creció en Europa (6,5%), África (4,1%) y América Latina (0,3%).

De hecho, la única región examinada donde hubo menos millonarios fue Oriente Medio (-1,4%), lastrada por unos precios del petróleo más débiles durante el año anterior.

La población de ultrarricos, considerados aquellos con al menos 30 millones de dólares, también aumentó en un 9,4%, con unas 250.000 personas en todo el mundo.

El estudio de Capgemini se basó en entrevistas a 6.510 personas adineradas en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.

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