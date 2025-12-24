El número de secuestros en México cayó más de un 24 % en noviembre, según un informe

2 minutos

Ciudad de México, 24 dic (EFE).- Los secuestros en México disminuyeron un 24,3 % durante noviembre pasado, mientras que el número de víctimas bajó un 5,2 %, según el más reciente Reporte Nacional de Secuestro de la asociación civil Alto al Secuestro.

El documento, difundido este miércoles, detalló que en el undécimo mes del año se registraron 103 secuestros, 33 casos menos frente a los 136 en octubre.

Sobre el número de víctimas, Alto al Secuestro indicó que se contabilizaron 199 personas, mientras que en octubre este dato alcanzó a 225.

Según el documento, Sinaloa concentró la mayor incidencia mensual con doce secuestros, seguido del Estado de México (11), Chihuahua y Veracruz (10 cada uno), Sonora (9) y Quintana Roo (6). Por tasa por cada 100.000 habitantes, se situó Sinaloa en primer lugar.

El informe también apuntó que en noviembre hubo seis secuestros de migrantes con 33 víctimas, todos en Chihuahua.

Alto al Secuestro también registró seis secuestros masivos con 45 víctimas, ocurridos en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

La asociación civil advirtió sobre una discrepancia entre sus registros y los datos de autoridades, pues de las 199 víctimas contabilizadas en noviembre, las fiscalías y autoridades mexicanas solo reportaron 73.

Con ello, se dejaría fuera del recuento oficial al 63,3 % de las víctimas, que también son contabilizadas a través de medios de comunicación.

En una perspectiva más amplia, el documento estimó 2.305 secuestros acumulados entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, un promedio de 5,4 secuestros diarios y 37,9 semanales. EFE

jsm/psh