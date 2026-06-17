El número de turistas a Japón cayó en mayo por reducción de vuelos y tensiones con China

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Tokio, 17 jun (EFE).- La llegada de turistas a Japón cayó un 3,6 % interanual en el mes de mayo, lastrado por la reducción de vuelos y el desplome del número de turistas chinos, a raíz de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín, según datos gubernamentales publicados este miércoles.

El último informe de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) indica que mayo registró la llegada de 3,56 millones de turistas extranjeros a Japón, afectado por la reducción de rutas aéreas «en algunos mercados», coincidiendo con un periodo ubicado entre la temporada de la floración de cerezos y las vacaciones de verano.

Japón se vio particularmente afectado por el desplome de las visitas de ciudadanos chinos, en el marco de las tensiones bilaterales tras las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, en noviembre de 2025, cuando justificó una eventual intervención militar ante una posible agresión de China contra Taiwán.

En este contexto, durante el mes de mayo registró una caída del 60,4 % de visitantes chinos respecto al mismo periodo del año anterior, en línea con las cifras registradas desde diciembre y dejando al gigante asiático en el cuarto lugar en la lista de países emisores de viajeros a Japón, por detrás de Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos.

Además de China, también bajó levemente el número de visitantes procedentes de Tailandia (-8,6 %) y de Vietnam (-2,1%).

Al margen de estos descensos, el resto de procedencias marcaron aumentos. El mayor crecimiento porcentual lo registraron los visitantes de Oriente Medio (en referencia a Israel, Turquía y los países del Golfo), con un 67,8 %, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, los visitantes de Malasia se dispararon un 39,6 %; de India, un 31,3 %; y de México, un 30,6 %.

Desde Europa, los turistas alemanes aumentaron un 18,8 %; los italianos, un 12,6 %; los británicos, un 6 %; y los franceses y españoles un 5,3 %.

Desde enero a mayo de este año, el archipiélago nipón acumuló más de 17,9 millones de visitantes, lo que supone un descenso del 1,1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al igual que en mayo, en abril el número de turistas cayó, al registrar un 5,5 % menos que en el mismo mes del año anterior.

Japón cerró el año pasado con un número récord de cerca de 42,7 millones de turistas, un 15,8 % más que en 2024 y unas cifras sin precedentes que han llevado a las autoridades niponas a aprobar medidas para hacer frente a los efectos del turismo masivo en la convivencia con la población local. EFE

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