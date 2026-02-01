El número dos del Clan del Golfo muere ahogado en un río del noroeste de Colombia

1 minuto

Bogotá, 1 feb (EFE).- El número dos del Clan del Golfo, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, murió ahogado en un río del departamento caribeño de Córdoba, señaló ese grupo, la mayor banda criminal de Colombia, en un comunicado conocido por EFE.

«José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como ‘Gonzalito’, falleció por ahogamiento luego de que la embarcación en la que se movilizaba sufriera un volcamiento en el río Esmeraldas» en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba (noroeste), señala el comunicado firmado por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la información, «el incidente ocurrió cuando la lancha con motor fuera de borda en la que viajaba sufrió un volcamiento». EFE

enb/joc/nvm