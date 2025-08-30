El Nacional saborea nueva victoria y condena entre los últimos al Vinotinto

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 29 ago (EFE).- El Nacional saboreó este viernes una nueva victoria en medio de la crisis económica que atraviesa al ganar por 0-1 al Vinotinto, condenándolo entre los últimos de la tabla de posiciones por la vigésima séptima fecha de la Liga Pro de Ecuador.

El tanto del triunfo lo anotó el atacante Vilington Branda, a tres minutos del final del partido.

La victoria de este viernes se sumó a la del domingo pasado por 1-0 sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito, por lo que El Nacional saltó al décimo puesto, con 34 puntos, frente a los 24 del Vinotinto.

El Vinotinto jugó con un hombre menos, desde el minuto 42, por la expulsión del centrocampista venezolano Christian Larotonda.

El club con raíces venezolanas quedó penúltimo a falta de tres fechas para definir los hexagonales y el cuadrangular final que disputarán los últimos cuatro equipos de la tabla de posiciones, de donde dos descenderán a la segunda división.

Por su parte, El Nacional procurará una mejor ubicación para el hexagonal final entre los equipos que al término de las 30 fechas se ubiquen entre el séptimo y duodécimo, que disputarán un billete para la Copa Sudamericana de 2026.

El primer hexagonal determinará al campeón de la actual temporada y los clasificados para las Copas Libertadores y Sudamericana de 2026.

La vigésima séptima fecha de la Liga Pro continuará este sábado con los partidos Independiente del Valle-Técnico Universitario, Liga de Quito-Macará, Mushuc Runa-Manta y Aucas-Emelec. EFE

rm/fgg/car