El narcosubmarino interceptado próximo a Azores transportaba más de 9 toneladas de cocaína

2 minutos

Lisboa, 26 ene (EFE).- El narcosubmarino interceptado el viernes por las autoridades portuguesas en alta mar, a cerca de 230 millas náuticas del archipiélago de Azores, transportaba más de 9 toneladas de cocaína, según estimaciones, lo que podría convertirlo en «la mayor aprehensión de cocaína jamás efectuada» en territorio luso.

Lo confirmó este lunes a EFE el director de la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Drogas (UNCTE) de la Policía Judicial (PJ), Artur Vaz, quien explicó que los tripulantes eran un venezolano y tres colombianos, que formarían parte de una «estructura organizada» que planeaba llevar la droga a Europa.

El responsable destacó que esta es la tercera captura de un narcosubmarino en menos de un año por Portugal, y la cuarta en Europa, siendo la primera incautación la de un narcosubmarino en 2019 en España.

«Es una tendencia que hemos ido registrando en los últimos años, el uso de estas embarcaciones para el transporte de grandes cantidades de cocaína entre América Latina y Europa», explicó Vaz, quien aseguró que esto crea nuevos desafíos «bastante exigentes» en el combate al narcotráfico.

Aun así, resaltó que las fuerzas de seguridad están consiguiendo responder a este nuevo fenómeno, gracias también a la cooperación con otros países.

«Esto no es Portugal a solas. Hacemos esto en articulación y con la colaboración y asociación con las autoridades españolas, con las autoridades estadounidenses, británicas…», ejemplificó.

Pese al éxito de la operación, desarrollada en aguas internacionales, no se logró recuperar una parte de la droga porque la embarcación se hundió por las condiciones meteorológicas adversas que se registraron el día de la operación.

En un comunicado junto con la Marina y la Fuerza Aérea portuguesas, la PJ explicó este domingo que se trataba de una embarcación semisumergible proveniente de América Latina que transportaba «varias toneladas de cocaína», así como cuatro tripulantes.

Esta operación, bautizada como ‘Adamastor’, fue desarrollada tras una «estrecha» colaboración de la PJ con la británica National Crime Agency (NCA) y, por parte de Estados Unidos, con la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las diligencias se desarrollaron en el marco de los trabajados del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire. EFE

