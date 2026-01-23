The Swiss voice in the world since 1935

El narcotraficante y exolimpico canadiense Ryan Wedding ha sido detenido, según NBC News

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 23 ene (EFE).- El exolímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha sido arrestado, informó este viernes la cadena de televisión estadounidense NBC News.

El medio no precisó dónde se había producido la detención de Wedding, pero las autoridades estadounidenses creían que estaba escondido en México, protegido por el poderoso cártel de Sinaloa. EFE

jcr/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR