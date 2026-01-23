El narcotraficante y exolimpico canadiense Ryan Wedding ha sido detenido, según NBC News

Washington, 23 ene (EFE).- El exolímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha sido arrestado, informó este viernes la cadena de televisión estadounidense NBC News.

El medio no precisó dónde se había producido la detención de Wedding, pero las autoridades estadounidenses creían que estaba escondido en México, protegido por el poderoso cártel de Sinaloa. EFE

