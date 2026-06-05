El Nasdaq cae un 3,7 %, arrastrado por tecnológicas como AMD y Oracle

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Nueva York, 5 jun (EFE).- El índice Nasdaq, uno de los principales de Wall Street, caía este viernes un 3,7 %, arrastrado por tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como AMD, fabricante de chips, y Oracle, especializada en ‘software’, que perdían más de un 10 %.

A las 14.35 en la Bolsa de Nueva York (18.35 GMT), el Nasdaq perdía un 3,7 %, mientras que el S&P 500, que también tiene un gran componente tecnológico, se dejaba un 2,2 %, y el Dow Jones cedía un 0,97 %.

La volatilidad en bolsa, medida por el índice Vix, se disparaba un 25 %.

Además de AMD y Oracle, bajaban con fuerza Nvidia (-6 %), Marvell (-13,6 %), Microns (-11,5 %), Qualcomm (-10 %) o Intel (-9,6 %), que habían experimentado grandes subidas recientemente.

Según los analistas, el factor desencadenante de las caídas es el informe de empleo de EE.UU. de mayo, que aleja la posibilidad de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y unos pronósticos menos boyantes de lo esperado de algunas empresas relacionadas con la IA.

La tasa de desempleo en EE.UU. se mantuvo sin cambios en el 4,3 % en mayo, cuando se crearon 172.000 puestos de trabajo, por encima de los pronósticos de los expertos, que estimaban una creación de unos 85.000 empleos, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Mientras tanto, el rápido crecimiento del empleo, el temor a que la inflación se mantenga elevada y a una prolongación de la guerra en Oriente Medio aumentan la presión para una subida de los tipos de interés a finales de año, lo que preocupa a los mercados.

Las tecnológicas de mayor crecimiento están particularmente expuestas a unos tipos de interés altos porque los rendimientos de la deuda elevados reducen el valor que Wall Street atribuye a las empresas que proyectan grandes beneficios a largo plazo, señalaba The Wall Street Journal.

Respecto a los pronósticos de la IA, la empresa de semiconductores Broadcom cayó ayer un 12,6 % y hoy recortaba otro 6,8 % tras mantener sus previsiones de ventas de chips de IA para 2027, y no incrementarlas, pese a una buena demanda y a un acuerdo reciente con Google. EFE

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