El negociador de la Eurocámara no ve razones para mantener el cambio de hora

Estrasburgo (Francia), 23 oct (EFE).- La iniciativa del Gobierno español para proponer a la Unión Europea acabar con el cambio de hora estacional revive un reclamo que hace más de seis años puso sobre la mesa el Parlamento Europeo, donde hoy el negociador jefe de este asunto ve claro que las razones históricas tras el retraso y adelanto de los relojes no tienen sentido en la actualidad.

Es el eurodiputado socialdemócrata sueco Johan Danielsson, que desde la propuesta inicial de Bruselas en 2018 para acabar con el cambio horario ha tenido tiempo de ser nombrado negociador jefe del ‘dossier’ en 2019, dejar el Parlamento Europeo para ser ministro de Vivienda en su país en 2021, retornar a la Eurocámara en las elecciones de 2024 y hacerse de nuevo con esta responsabilidad.

«España es uno de los países más grandes de la Unión Europea y, con el presidente Sánchez que también es uno de los líderes más fuertes de la Unión Europea, tengo la esperanza de que este sea el empujón que nos haga avanzar», dijo Danielsson en una entrevista con EFE.

La Eurocámara está preparada para negociar con los países de la Unión Europea desde 2019, pero la falta de consenso entre los gobiernos bloqueó el tema en el Consejo de la Unión Europea. Para aprobar una posición negociadora hace falta el visto bueno de un 55 % de los 27 países que a su vez representen al 65 % de la población.

«Todos los países deberían querer avanzar en esto. Sabemos que al menos un 20 % de la población enferma con el cambio de hora, principalmente niños, ancianos y enfermos crónicos. Al mismo tiempo, todos los beneficios del cambio de hora estacional y el ahorro de energía ya no se aplican en nuestras sociedades modernas. Ya no hay razones para mantener el cambio de hora», explicó.

Danielsson ha encontrado un aliado en el comisario europeo de Transporte, el griego Apostolos Tzizikostas, que quiere hacer un nuevo estudio de impacto para llevar las conclusiones a la mesa de los ministros europeos en apoyo de la propuesta original de 2018 de Bruselas como estrategia para «reiniciar las negociaciones».

«Puede que esto, en combinación con el empuje de Sánchez, sea lo que necesitamos», confió el negociador jefe.

Aunque la composición del Parlamento Europeo ha cambiado mucho frente a la que en 2019 aprobó con amplia mayoría el mandato negociador de la Eurocámara, Danielsson se mostró convencido de que el hemiciclo sigue estando a favor de acabar con el cambio horario estacional.

Si los Estados miembros logran ponerse de acuerdo en una posición negociadora, el Parlamento estaría listo para negociar y llegar a un acuerdo rápidamente, dijo.

«Después habrá que hablar de cuál sería el periodo de transición para los sistemas energéticos, los ‘slots’ de los aeropuertos y demás, para hacerlo de manera coordinada. Pero la decisión en sí puede ser rápida», consideró.

Preguntado por las razones detrás del bloqueo entre los Estados miembros, el eurodiputado reconoce que los gobiernos tienen una decisión más compleja que tomar porque, además de la abolición en sí, también tienen que decidir conjuntamente en qué zona horaria se va a quedar cada uno.

«No podemos acabar con un mosaico de zonas horarias en Europa. Por eso tiene sentido que les lleve un poco más de tiempo, pero seis años es ridículo, tenemos que avanzar», insistió.

El Parlamento Europeo debate el asunto este mismo jueves, si bien el tema estaba ya en la agenda del pleno desde antes de que Sánchez hiciera su anuncio el lunes y se trata únicamente de una discusión abierta sin decisiones ni avances. EFE

