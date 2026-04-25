El negociador iraní concluye su visita a Islamabad, donde se espera la llegada de emisarios de EEUU

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El canciller iraní, Abás Araqchi, concluyó este sábado una visita a Islamabad, adonde se espera la llegada de enviados estadounidenses con vistas a reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La guerra se desencadenó por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y desde entonces causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacude la economía global.

Pakistán, mediador entre iraníes y estadounidenses, lleva días intentando propiciar que se reanude el diálogo iniciado hace dos semanas.

Tras haber llegado el viernes por la noche a Islamabad, Abás Araqchi se reunió el sábado con el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, y con el primer ministro, Shehbaz Sharif.

Según su ministerio, Araqchi expuso a sus interlocutores «las posiciones de principio de [su] país sobre los últimos acontecimientos relacionados con el alto al fuego y el fin completo de la guerra impuesta contra Irán».

Dejó Pakistán horas después, este sábado, según la agencia oficial IRNA. Después de Islamabad, el canciller tenía previsto continuar su gira en Omán y Rusia.

«No hay prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos», había afirmado previamente en X el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, quien precisó que su país transmitirá su posición a los estadounidenses a través de los mediadores pakistaníes.

– «Salir del atolladero» –

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, debían viajar a Pakistán este sábado para negociar «con representantes de la delegación iraní» a petición de Teherán, afirmó la Casa Blanca.

El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense hace dos semanas, podría sumarse a ellos más adelante si hay avances, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Para el Ministerio de Defensa iraní, Estados Unidos busca «salvar la cara».

«Nuestro poder militar es hoy una fuerza dominante, y el enemigo busca una forma de salvar la cara para salir del atolladero bélico en el que quedó atrapado», declaró un portavoz del ministerio, citado por la agencia ISNA.

En tanto, el mando central militar del ejército iraní, Jatam Al Anbiya, advirtió el sábado que responderá si EEUU mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera «bandolerismo» y «piratería»

El tráfico marítimo sigue perturbado en el estrecho de Ormuz, bajo un doble bloqueo iraní y estadounidense. Antes de la guerra transitaba por esta vía 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial.

– Más muertos en Líbano –

En el frente libanés, el alto el fuego prorrogado tres semanas sigue a prueba.

El Ministerio de Salud de Líbano anunció que cuatro personas murieron este sábado en ataques israelíes en el distrito de Nabatiye, en el sur del país. La víspera, había reportado seis muertos en las mismas circunstancias en el sur del país.

Por su parte, Israel afirmó haber matado a seis miembros del grupo proiraní Hezbolá, al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusa a de intentar «sabotear» el «proceso destinado a lograr una paz histórica entre Israel y Líbano».

El movimiento chiita, que arrastró Líbano a la guerra con sus disparos de cohetes contra Israel el 2 de marzo, se opone a las negociaciones directas y considera que la prolongación de la tregua «no tiene sentido» debido a los persistentes «actos de hostilidad».

Una negociación directa con Israel «significaría un reconocimiento del enemigo», declaró a la AFP Ahmad Chumari, de 74 años, quien aprovechó la tregua para irse de Sidón, donde se había refugiado, y regresar a su pueblo del sur de Líbano.

Chumari quiere que el alto el fuego sea «permanente».

Este sábado, Israel volvió a advertir a los habitantes que no regresaran a decenas de localidades del sur del Líbano, e indicó haber atacado durante la noche varios «lanzacohetes de Hezbolá».

Imágenes de la AFP mostraron una gran nube de humo elevándose sobre el pueblo de Khiam, en la región.

Casi 2.500 personas han muerto por ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo.

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