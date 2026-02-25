El negociador ucraniano se reunirá con el enviado de EEUU el jueves

El principal negociador de Ucrania, Rustem Umiérov, se reunirá el jueves con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, anunció este miércoles el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, antes de una nueva ronda de diálogo con Rusia prevista en marzo.

El diálogo promovido por el presidente estadounidense Donald Trump no ha logrado avances importantes para poner fin a cuatro años de guerra, desatada por la invasión rusa de Ucrania.

«Mañana [jueves] se reunirá con los negociadores estadounidenses [Steve] Witkoff y [Jared] Kushner», yerno del presidente estadounidense Donald Trump, declaró Zelenski a un grupo de periodistas.

Forma parte de «los preparativos para una reunión trilateral con Rusia, que creemos que tendrá lugar a principios de marzo», añadió.

Un portavoz de Umiérov precisó que el encuentro del jueves se celebrará en Ginebra, donde a principios de este mes hubo negociaciones trilaterales con representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.

La agenda para el jueves incluye temas como un canje de prisioneros de guerra y un paquete para la reconstrucción de Ucrania, dijo Zelenski.

Witkoff confirmó el encuentro al comienzo de esta semana y afirmó que el objetivo es «explorar diferentes versiones» sobre cómo se podría llegar a un acuerdo de paz.

Estados Unidos presiona para que se ponga fin a la guerra, que ha entrado en su quinto año y ha causado decenas de miles de muertos y destruido gran parte del este y el sur de Ucrania.

Moscú y Kiev discrepan sobre el reparto de territorio en un acuerdo de posguerra.

Rusia quiere el control total de la región oriental de Donetsk, en Ucrania, y ha amenazado con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociaciones.

Ucrania se niega y promete no firmar un acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadirla.

