El negocio del aire limpio, se agotan los purificadores en una Nueva Delhi contaminada

3 minutos

Marta Teixido

Nueva Delhi, 16 dic (EFE).- Vender aire limpio se ha convertido en un buen negocio en Nueva Delhi, la ciudad que respira el oxígeno más contaminado del mundo, disparando la demanda de purificadores hasta agotar las existencias de algunos comercios.

“Nos hemos quedado sin existencias de purificadores de aire en los últimos días”, explicó a EFE Deepak, responsable de la tienda de electrodomésticos LG de la capital india. “La demanda crece cada año; si el año pasado vendimos 20 unidades, este año hemos alcanzado las 35”, añadió.

En la última década, los purificadores de aire han pasado a ser un elemento esencial de los salones de los hogares de las familias indias de ingresos altos y medios-altos. Su presencia se vuelve crítica especialmente a partir de noviembre, cuando la calidad del aire comienza a empeorar, convirtiéndose en la única barrera para reducir la exposición a las partículas tóxicas en espacios interiores.

Poder conseguir uno de estos aparatos en la capital india es ahora una lotería, ya que muchas tiendas apenas tienen existencias, especialmente en los últimos días, cuando la ciudad ha registrado los peores índices de contaminación del año.

“La mayoría de tiendas de la zona estamos igual, he pedido a la fábrica que nos envíen más unidades con urgencia porque estoy perdiendo ventas”, explicó Vishak Kapoor, propietario de la tienda de electrodomésticos en el centro de la capital india.

El índice de calidad del aire (AQI) tocó los límites de los baremos esta semana al superar los 500 puntos y este martes se mantuvo por encima de los 450, dentro de la categoría máxima de «severa», según el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Estas cifras multiplican por más de veinte los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y han degenerado en una densa niebla que redujo la visibilidad a menos de un kilómetro durante la madrugada. Desde el sábado, Nueva Delhi mantiene activa la fase más estricta del plan anticontaminación (GRAP), con suspensión de obras y cierre de escuelas.

Lujo y salud

En otra de las tiendas de electrodomésticos del centro de Nueva Delhi, de las pocas que mantienen existencias, los purificadores ocupan el espacio central del mostrador. El comerciante, que prefiere mantener el anonimato, subrayó que los modelos que más rápido se agotan son los de gama alta, ya que las familias priorizan las marcas ‘premium’ frente a opciones más económicas en plena crisis.

En el mercado indio, los precios de estos aparatos oscilan desde unos 80 dólares en los modelos más básicos hasta más de 480 dólares en la alta gama.

«Cada vez viene más gente a comprar porque está más concienciada, pero sobre todo porque lo notan en la salud”, explica el vendedor. Se refiere al alivio inmediato que sienten en sus casas frente a la dificultad para respirar, el ardor de garganta y los ojos irritados que provoca la neblina pálida y opaca que se asienta sobre Nueva Delhi durante el invierno.

La OMS advierte de que la contaminación atmosférica está relacionada con cerca de siete millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo.

Al final de uno de los pasillos de la tienda, una vitrina de cristal vacía resume la situación. Allí queda un cartel de uno de los purificadores de aire ya agotados en el que se lee: “Respirar como en Occidente”. EFE

mtv/igr/crf

(foto) (vídeo)