El negocio petrolero de Venezuela, entre el repunte productivo y la presión de EE.UU.

4 minutos

Caracas, 16 dic (EFE).- Venezuela denunció un ciberataque contra su industria petrolera cinco días después de que Estados Unidos confiscara un buque con crudo frente a las costas del país, en medio de su despliegue militar en el mar Caribe y de las reiteradas denuncias del Gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que considera un intento de apoderarse de sus recursos naturales.

El país suramericano, cuya industria petrolera representa el corazón de su economía, reporta un sostenido aumento de la producción de crudo, golpeada en años anteriores por la reducción del recurso humano calificado, la mala gestión, la corrupción y las sanciones impuestas por EE.UU., según expertos.

A continuación, las cifras del negocio de Venezuela, uno de los socios fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Motor de la economía

La industria petrolera representa el corazón y principal motor de la economía venezolana, aun cuando las autoridades, según han dicho, buscan diversificar las fuentes de ingresos a través del desarrollo de otros sectores, como el turismo, para dejar atrás el «modelo rentista».

Las sanciones impuestas durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) contra el área de los hidrocarburos supuso un duro golpe al país, cuyos ingresos en divisas cayeron un 99 % entre 2014 y 2020 y la economía dejó de generar 642.000 millones de dólares, «socavando la capacidad productiva de todos los sectores», según el Gobierno.

Hoy, pese a todo, el Ejecutivo insiste en que la economía se mantiene «imperturbable».

El sábado, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de «sabotaje».

Mayores reservas del mundo

El país cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, que ascienden a 303.806 millones de barriles, según el Ministerio de Hidrocarburos.

También posee la octava reserva mundial de gas, con 200,3 billones de pies cúbicos normales, aunque el Gobierno asegura que está cerca de ser certificada como la cuarta más grande.

El presidente Nicolás Maduro dijo el pasado junio que las reservas petroleras se incrementaron un 30 % respecto a los niveles que su país tenía certificados.

Producción de más de millón de barriles por día

En enero de este año la producción de crudo superó el millón de barriles por día (bpd) por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1.031.000 bpd.

Desde enero ha aumentado un 10,7 %, hasta 1.142.000 bpd en noviembre, según cifras oficiales.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, Venezuela llegó a producir 3,1 millones de bpd, de acuerdo con un informe de la OPEP.

Socios como Chevron y Repsol

Venezuela, a través de su estatal Pdvsa, opera junto con socios extranjeros, entre los que destaca la estadounidense Chevron, que tiene una licencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. que la exime de las sanciones impuestas contra la industria petrolera del país.

Caracas también mantiene negocios con rusos, en las empresas mixtas Boquerón y Petroperijá.

Otros socios como la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom habían recibido licencias por parte de la Administración estadounidense de Joe Biden (2021-2025) para operar en el país, pero fueron revocadas este año por Trump.

Reserva mundial

La Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca 55.314 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este), contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en «la mayor reserva de crudo en el mundo», con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos, según Pdvsa.

Esta zona fue descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007.

Además, el país posee reservas en zonas como la Cuenca del Lago de Maracaibo, en el noroeste, una ubicación estratégica con conexión al Caribe y, de allí, con los océanos Atlántico y Pacífico. EFE

