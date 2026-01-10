El neozelandés Nick Cassidy, de Citroen, triunfa en el e-prix de México

México, 10 ene (EFE).- El piloto neozelandés Nick Cassidy, del equipo Citroen, se impuso este sábado en la segunda fecha de la temporada 2025-2026 del e-Prix que transcurrió en Ciudad de México.

En la carrera número 150 en la historia de la Fórmula E, serial que se corre desde la temporada 2014-2015, la segunda posición fue para el suizo Edoardo Mortara, del equipo Mahindra, seguido del campeón Oliver Rowland, de Nissan.

El español Josep María Martí, de Cupra, acabó en la séptima posición luego de largar vigésimo.

El brasileño Lucas Di Grassi, de Lola Yamaha, concluyó decimotercero, y su compatriota Felipe Drugovich, fue decimoquinto.

En la competencia realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez el suizo Sebastian Buemi, de Envision Racing, quien largó primero, cometió un error y se pasó en la primera curva, lo que abrió el camino para que el británico Taylor Barnard, de DS Penske tomara la delantera, la cual no pudo mantener.

La lucha por el primer lugar se intensificó en la quinta de las 38 vueltas. El alemán Pascal Wehrlein, de Porsche, remontó de manera desde el undécimo puesto y se hizo con el mando de la carrera en la sexta vuelta con espectacular rebase sobre Mortara.

El equipo Porsche tomó los lugares uno y dos con una maniobra del suizo Nico Müller, quien adelantó a su coequipero Wehrlein, dominio que fue roto por Morata, quien retomó la punta al cumplirse el primer tercio de la competencia.

Hacia la mitad de la carrera, con Müller de nuevo al frente, una bandera amarilla cortó el ritmo debido una falla en el auto del neerlandés Nick de Vries, de Mahindra, que abandonó la prueba.

Müller y Mortara mantuvieron la disputa por el mando en el último tercio de la competencia, escoltados por Bernard, quien le ganó la disputa a Wehrlein, que se retrasó hasta el sexto puesto en el vigésimo sexto giro.

Una vuelta más tarde el neozelandés Mitch Evans, de Jaguar, quien se había mantenido al acechó, se coló hasta la primera posición con una habilidosa maniobra que relegó a Müller, quien cayó hasta el cuarto ante los embates de Mortara y un sorpresivo Nick Cassidy.

El cierre fue emocionante. Evans perdió potencia, Cassidy lo aprovechó para asaltar la punta seguido de Mortara, bajo la presión de Müller, que perdió el tercer lugar ante el ataque del británico Jake Dennis, del equipo Andretti.

A dos vueltas del final, el campeón Rowland, que largó octavo, al fin apareció en los punteros. Se metió en el tercer puesto, detrás de Mortara y Cassidy, que aprovechó la lucha atrás para adelantarse.

En la última vuelta Cassidy fue inamovible, Mortara aguantó y Rowland cerró su remontada con la tercera posición.

La tercera fecha de la Fórmula E se realizará el próximo 31 de enero en el Homestead-Miami Speedway de Miami, Florida.EFE

