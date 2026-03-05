El neozelandés Peter Jackson, palma de oro honorífica en el próximo Festival de Cannes



París, 5 mar (EFE).- El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de ‘The Lord of the Rings’ (‘El señor de los anillos’), recibirá la palma de oro honorífica de la 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, indicaron este jueves los organizadores.

«Será uno de los mayores momentos de mi carrera. Cannes ha jugado un papel decisivo en mi carrera de cineasta», aseguró el director, que recordó que ya acudió a la cita con la ciudad de la Costa Azul francesa con su primer film, ‘Bad taste’ (‘Mal gusto’) en 2001.

Jackson sucederá en la palma de oro honorífica a nombres como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, que lo recibió el año pasado. EFE

