El New York Historical repasa la democracia en EEUU y recuerda que «nació de una protesta»

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Nora Quintanilla

Nueva York, 16 jun (EFE).- El New York Historical, el primer museo de Nueva York, repasa la democracia en Estados Unidos en una nueva exposición con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia, en la que se destaca el valor histórico de las protestas.

La muestra, ‘Democracy Matters’ (La democracia importa), que abre este jueves pero hoy se presentó a la prensa, reúne objetos desde el siglo XVIII hasta hoy que exploran la evolución del concepto de democracia e invita a plantearse el significado de ser estadounidense.

El recorrido se enfoca en momentos clave para los derechos democráticos, incluidos el voto, la libertad de culto, de expresión y de protesta, este último clave, según dijo a EFE la historiadora Valerie Paley, vicepresidenta sénior y directora de la biblioteca de la institución.

Se puede ver «no solo que el derecho a la protesta está incorporado en nuestro sistema, sino que EE.UU. nació de una gran protesta: la consigna de ‘no hay tributación sin representación’ que culminó en Nueva York, en julio de 1776, cuando colonos derribaron la estatua del rey Jorge III como gesto de rechazo», explicó.

La estatua, apostilla Paley, fue derretida y convertida en balas para la Guerra de Independencia (1775-1783), pero algunos elementos sobrevivieron gracias a los lealistas a la Corona Británica y están en la colección de la Historical, como la cola del caballo que cabalgaba, que también se expone.

Paley señaló que, por encima de todo, «la protesta alimenta conversaciones» y reconoció que «puede ser violenta» pero también «llevar a un cambio político extraordinario», por lo que es «importante que tengamos ese derecho para mantener esas conversaciones vivas».

Entre los tesoros de la muestra está una impresión de la Declaración de Independencia muy inusual, que se expone solo hasta el 5 de julio, y que luce junto a un casi inédito documento conocido como la Declaración de Dependencia, que fue firmado por los lealistas.

Luchas históricas

La galería está presidida por una enorme bandera de 34 estrellas, un símbolo de unión que ondeó en la Guerra Civil (1861-1865) y que no cambió, pese a que la Confederación adoptó su propio estandarte, porque el presidente Abraham Lincoln rechazó una ruptura nacional.

Otro de los ejes, en torno a esa época, es la injusticia racial y su relación con la ciudadanía: está, por ejemplo, el retrato de Dred Scott, cuya demanda de derechos desembocó en un fallo de la Corte Suprema de 1857 que negaba la ciudadanía a cualquier afrodescendiente, luego anulado.

También se contrapone la figura del ornitólogo John James Audubon, inmigrante europeo, a la de una pareja de japoneses-estadounidenses internados tras Pearl Harbor, a través de un dibujo del primero y un broche de los segundos que representaban al mismo pájaro.

Las Cuatro Libertades proclamadas por Franklin D. Roosevelt aparecen recogidas en vistosos pósteres de Norman Rockwell que reclaman ‘Salvar la Libertad de Expresión’ y ‘Comprar bonos de guerra’, cerca de otras obras de arte que representan luchas más recientes.

En ese sentido, el cuadro ‘American Dreamer’, de James Harrington, retrata a un joven mexicano beneficiario del programa DACA, con la bandera estadounidense diluyéndose a sus espaldas, que sugiere «la desintegración de un sueño» pero también su «fusión» de identidades.

Un museo en evolución

La exposición inaugura también una nueva ala del museo, el Ala Tang para la Democracia Estadounidense, que abarca unos 6.600 metros cuadrados de instalaciones, algunas de ellas todavía por ultimar, y que busca ser «un espacio para la conversación nacional», indicó la Historical.

La directora del museo, Louise Mirrer, destacó el hito de la inauguración en el contexto del 250 aniversario de EE.UU. y divulgó que los visitantes podrán visitar el museo en un horario ampliado y pagar lo que quieran por la entrada en esa franja, además de disfrutar de una programación especial de actividades.

El Ala Tang, bautizada en honor a su patrocinadora, la filántropa e historiadora Agnes Tang, abarca un ‘Museo del zapato’, ya abierto, y el ‘American LGBTQ+ Museum’, que abrirá en 2027, así como aulas educativas, un estudio de conservación y una azotea. EFE

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