El Niño de las Monjas permanece estable y consciente tras una cornada en el cuello en Perú

Compartir

1 minuto

Lima, 31 jul (EFE).- El torero español Jordi Pérez, conocido como Niño de las Monjas, se encuentra consciente y estable tras haber sufrido una aparatosa cornada en el cuello durante una corrida celebrada el pasado miércoles en un pueblo de Perú.

La cornada se produjo en la plaza Monte Carmelo, de Huallanca, una población de la región de Áncash, en el norte de los Andes peruanos, donde se celebra la Feria de la Virgen del Carmen, con festejos programados en la semana de las fiestas de aniversario de la independencia de Perú.

De acuerdo con los vídeos registrados por los asistentes, el Niño de las Monjas pudo salir por su propio pie de la plaza mientras trataban de contenerle la hemorragia en el cuello.

Una vez afuera del ruedo, al matador valenciano lo subieron en una ambulancia para trasladarlo al centro de salud de Huallanca y recibir los primeros auxilios.

De ahí fue llevado para una atención más especializada al Hospital Víctor Ramos Guardia, de la ciudad de Huaraz, en un traslado que llevó alrededor de tres horas por carretera.

El subdirector del hospital, Henry Vásquez, explicó a Áncash Noticias que la cornada no comprometió vasos sanguíneos vitales ni tampoco vías respiratorias.

En el hospital de Huaraz se le practicó una limpieza quirúrgica de la herida y un tratamiento antibiótico a falta de ser derivado a otro hospital en la capital peruana, Lima, que se encuentra a unas seis horas de viaje por carretera. EFE

fgg/dub

(vídeo)