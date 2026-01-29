El niño ecuatoriano detenido por agentes migratorios en EEUU está «deprimido y triste», dice un legislador

El niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido en Mineápolis por la policía migratoria estadounidense «ha estado deprimido y triste», informó este miércoles el legislador demócrata Joaquín Castro después de visitarlo en el centro donde está retenido junto a su padre.

Las imágenes de Liam Conejo Ramos, quien llevaba un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spiderman cuando fue puesto bajo custodia por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dieron la vuelta al mundo.

El niño y su padre fueron detenidos el 20 de enero durante las redadas antinmigración en el estado de Minesota ordenadas por el gobierno de Donald Trump. En el marco de esas operaciones, dos estadounidenses murieron baleados por agentes federales en las últimas semanas.

Castro visitó el miércoles al pequeño y a su padre, Adrián Conejo Arias, en el centro de detención para familias migrantes de Dilley, ubicado en el centro-sur de Texas.

«Su padre dice que (el niño) no es el mismo, que está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste», aseguró el representante demócrata por Texas en un video que publicó en la red social X.

El legislador sostiene que la familia está en el país en condiciones legales y que ambos deberían ser liberados.

«Me preocupa su salud mental», añadió el legislador.

El martes, un juez federal bloqueó temporalmente la posibilidad de que Liam y su padre fueran deportados.

Según reportes de prensa, ambos tienen un proceso pendiente de ser resuelto en una corte de inmigración.

El juez también impidió que ambos fueran trasladados del centro de detención en donde se encuentran en Dilley, un lugar a donde son llevadas familias migrantes con hijos menores de edad detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes de ingreso al país.

Un centenar de personas se manifestó el miércoles frente a esa instalación, antes de ser dispersado con gas lacrimógeno por fuerzas del orden, según constataron periodistas de la AFP.

