El niño Liam Conejo y su padre ya están libres y de regreso en Mineápolis

1 minuto

Nueva York, 1 feb (EFE).- El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados del centro de inmigración en Texas donde estaban desde que el 22 de enero fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Mineápolis, causando gran indignación en el país.

El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores confirmó en su cuenta de X que fueron liberados y que hoy regresaron a Mineápolis (Minnesota).EFE

rh /vh