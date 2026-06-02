El Niño podría alcanzar una intensidad fuerte después del verano, según la Aemet

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Redacción Medioambiente, 2 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera «muy probable» que el fenómeno climático de El Niño se manifieste durante los próximos meses, alcanzando una intensidad moderada o fuerte después de verano, aunque apunta que es «poco probable» que tenga una influencia significativa en España.

En un hilo publicado en su cuenta oficial de X, la Aemet explica que El Niño es «un fenómeno por el cual las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios», lo que acaba modificando los patrones atmosféricos a escala global.

Se trata de una de las fases de un fenómeno más complejo llamado ENSO (El Niño-Oscilación Sur) y sus efectos pueden sentirse en regiones muy alejadas del océano Pacífico.

Mientras que en algunas zonas del planeta favorece episodios de sequía intensa, en otras puede provocar lluvias torrenciales e inundaciones.

Según la agencia meteorológica, entre las regiones que suelen verse afectadas por la falta de precipitaciones figuran Australia o el Sahel africano, al tiempo que en áreas del sur de Estados Unidos o el norte de América Central se producen lluvias torrenciales.

Además de alterar los patrones de lluvia, El Niño suele contribuir a elevar la temperatura global: «Al haber una enorme cantidad de agua oceánica más cálida de lo normal, la temperatura media del planeta suele ser alguna décima de grado superior en un episodio de El Niño que sin él», precisa la Aemet.

Poca probabilidad de que afecte a España

Pese a esto, la influencia de El Niño en España resulta mucho menos evidente y «no hay una correlación clara y directa» entre la aparición del fenómeno y determinadas condiciones atmosféricas en la península, ya que el clima español está condicionado por numerosos factores.

Algunas estudios sí apuntan a una posible relación entre episodios de El Niño y finales de otoño o comienzos de invierno más lluviosos en España, aunque la Aemet precisa que esta asociación no siempre se cumple.

Respecto al verano, la agencia considera «poco probable» que El Niño tenga una influencia significativa sobre las temperaturas en España, ya que el fenómeno se encontraría aún en fase inicial.

Independientemente de su evolución, el escenario más probable para el trimestre comprendido entre junio y agosto sigue siendo el de temperaturas superiores a lo normal y una posible mayor frecuencia de tormentas.

La Aemet concluye que, aunque El Niño puede tener «consecuencias devastadoras en muchas zonas» del planeta, su impacto en España suele ser más limitado, si bien sus efectos pueden verse «reforzados» por el calentamiento global. EFE

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