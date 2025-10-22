El nicaragüense Blandón consigue el sexto oro para su país en los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 21 oct (EFE).- El nicaragüense Erick Blandón Flores consiguió este martes el sexto oro para su país en los Juegos Centroamericanos que se celebran en Guatemala después de ganar los 50 metros dorso en la natación.

«Sinceramente no tengo palabras para describir cómo me siento, lo feliz que me siento», contó a EFE Blandón Flores tras obtener el primer lugar en la competencia con un tiempo de 27 segundos y 58 centésimas.

«El próximo año tocan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (República Dominicana) y me prepararé para conseguir otra medalla para mí país», añadió el nadador afuera de la piscina del Complejo Deportivo de Suchitepéquez, en el departamento (provincia) del mismo nombre, unos 150 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala.

Blandón Flores superó por solo cinco centésimas al costarricense Guido Montero, quien se acreditó la medalla de plata, y al también nicaragüense Aldo Zapeta, que con 29 centésimas de retraso obtuvo el bronce.

El ganador de la presea de oro, de 18 años y estudiante en la Universidad Americana de Managua, contó que sus principales inspiraciones en el deporte son el italiano Thomas Ceccon, el estadounidense Michael Phelps y más recientemente a nivel centroamericano el guatemalteco Erick Gordillo, con quien «pude compartir podio» al ganar el lunes el bronce en los 200 metros dorso.

Blandón Flores se convierte así en el único deportista de Nicaragua con medalla de oro en la natación de los Juegos Centroamericanos, en una disciplina que empezó el pasado 17 de octubre y se extenderá hasta este miércoles.

Guatemala lidera el medallero del evento deportivo más importante de la región, el primero del Ciclo Olímpico, con 72 medallas de oro, seguido de Costa Rica (31 preseas doradas) y Panamá (25). EFE

