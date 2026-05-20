El Nikkei abre por debajo de los 60.000 puntos por primera vez en tres semanas

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Tokio, 20 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía por primera vez en tres semanas por debajo de los 60.000 puntos en la apertura de la sesión de este miércoles, ante la preocupación por el aumento de los tipos de interés.

Alrededor de 40 minutos después de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 1,19 %, o 720,42 puntos, hasta las 59.830,17 unidades. A finales de abril fue cuando superó por primera vez los 60.000 puntos.

El selectivo más amplio, Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 1,19 %, o 45,79 puntos, hasta los 3.804,88 enteros.

El parqué tokiota se vio afectado por la subida de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos hasta el nivel más alto desde principios de 2025, debido a las tensiones entre Washington y Teherán y las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos para combatir la inflación.

A nivel nacional, los tipos de interés a largo plazo también muestran una tendencia alcista, lo que ha provocado la toma de beneficios en las acciones del sector tecnológico.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se hundía un 5,41 %.

En semiconductores, Tokyo Electron cedía un 3,75 %; Disco, un 1,79 %; y Advantest, un 0,14 %. Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, hacía lo propio con una bajada del 6,6 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, abría la sesión plana, mientras que Sony, referente de la electrónica y el entretenimiento, perdía un 3,23 %. EFE

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